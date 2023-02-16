Geely начнет продажи нового кроссовера Geely Mоnjaro в РФ в апреле 2023 года

Китайская марка Geely в скором времени приступит к продам нового кроссовера Geely Mоnjaro на российском рынке.

Первые экземпляры появятся в свободной продаже в апреле. Известно, что новый кроссовер прошел сертификацию, позволяющую приступить к реализации техники. Под капотом применили 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 238 л.с. мощности. Для россиян предлагается комплектация исключительно с полным приводом и восьмиступенчатой коробкой передач.

В салоне установили крупный экран мультимедийной системы, а также цифровую приборную панель на 10 дюймов. Новый кроссовер Geely Mоnjaro оснащается светодиодными фарами, климат-контролем, кнопочным запуском мотора и другими продвинутыми опциями.