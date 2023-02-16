Патрушев заявил, что Россия должна уменьшить свою зависимость от импорта

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страна должна сократить импорт в важнейших областях. Причина заключается в том, что важно укрепить независимость РФ.

По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в настоящий момент необходимо укреплять независимость РФ в проведении внешней и внутренней политики. Также должно обеспечиваться дальнейшее укрепление национального суверенитета. Он подчеркнул, что важно преодолеть зависимость от импорта в отдельных областях, которые влияют на национальную безопасность и жизнеобеспечение общества.

По мнению секретаря Совета безопасности РФ, нужно максимально использовать все имеющиеся ресурсы для создания научно-технической сферы опережающими темпами.