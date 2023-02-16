«Мокрая» кожа и ресницы-пауки: последние тенденции красоты на 2023 год

Тренды в макияже в 2023 году сменяются так быстро, что за ними довольно сложно уследить. Но прямо сейчас и до самого лета будет модна белая подводка для глаз, которая заменяет черную и открывает глаза. Обратите внимание еще и на румяна в стиле восьмидесятых, а также ресницы, которые будут напоминать паучков.

Белая подводка

Использование белой подводки для глаз позволяет привлечь к ним внимание. Использовать ее можно даже в том случае, если вы совершенно больше никак не планируете красить веки или ресницы. С помощью белой подводки можно еще и скрыть признаки усталости. Для этого выбирайте белый карандаш с голубоватым оттенком. Такой макияж идеально подойдет для утра, когда ваши глаза еще не готовы к тому, чтобы к ним было привлечено слишком много взглядов.

“Мокрая” кожа

“Мокрая” кожа подчеркивает скулы и указывает на эластичность. Такой эффект подходит для создания повседневного макияжа, а также образа для вечеринки. Дополнить мейкап можно еще и прозрачной помадой, которая будет делать ваши губы более естественными. При этом можно сделать матовыми отдельные участки лица, если вы не хотите, чтобы ваш лоб и подбородок блестели. Такой макияж можно завершить нанесением румян на виски.

Ресницы-пауки

Эта тенденция предполагает нанесение туши не только на верхние, но и на нижние ресницы. Причем здесь особенно не подчеркивается эффект кошачьих глаз. Кстати, этот тренд тоже открывает глаза. Такая эстетика куклы позволяет сделать акцент на взгляде.

Густые брови

Тонкие и изогнутые брови снова готовятся войти в моду, но на данный момент на пике популярности естественность и природная красота. Если вы еще не успели ничего сделать со своими бровями, самое время на этом остановиться.

Румяна из восьмидесятых

Для создания эффекта румян из восьмидесятых необходимо использовать яркие цвета и кремовые текстуры. Нанести румяна можно не только на щеки, но и на веки. При выборе цвета следует обратить внимание на розовый и оттенки фуксии, чтобы соответствовать этой тенденции.

Заколки для волос

Пять лет назад заколки снова стали популярными, а ведь когда-то они были обязательным аксессуаром влиятельных женщин. В этом году заколки снова выходят на первый план при создании причесок. Можно использовать аксессуары в школьном стиле, причем заколок может быть сразу несколько. Самое замечательное в этом тренде – это то, что его можно адаптировать практически ко всем стрижкам и прическам.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Губы омбре

Этот тренд макияжа предполагает использование двух оттенков помад, а затем нанесение ультраглянцевого блеска. Это позволяет сделать губы более пухлыми и привлекательными. Причем такой макияж подойдет не только для вечернего образа. Не стесняйтесь показать его и при свете дня. И как отмечают визажисты, это вовсе не будет смотреться безвкусно. Причем выбрать вы можете тот цвет помады, который подойдет под вашу одежду.

Локоны

Сделайте локоны, которые будут максимально четкими и объемными. Длинную челку при этом вовсе не обязательно убирать. Ее тоже можно завить в отдельные локоны. Дополните такую прическу заколками с сердечками и цветами, тогда вы будете в тренде.

Если волосы достаточно длинные, то понадобятся фиксирующие средства, ведь необходима четкая текстура завитков, которая должна сохраняться в течение дня.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Подводка для глаз

Для посещения вечернего мероприятия можно создать мейкап, максимально выделив глаза подводкой. Такой макияж глаз можно сочетать с натуральными тонами мейкапа. Не забудьте приподнять и округлить скулы с помощью румян, а также нанести помаду телесного цвета, создав контур. Это позволит сделать акцент на глаза, но губы при этом будут еще и объемными.

Максимально плотная тональная основа

Несмотря на то что мир моды сегодня стремится к натуральности, все еще остается в тренде способ нанесения косметики, когда используется довольно много тональных средств. Это позволяет получить просто идеальный оттенок лица, а глаза и губы при этом можно и вовсе не красить, чтобы не создать эффект маски.

Высокий хвост

Вы можете создать на своей голове настоящий водопад из волос, если соберете их в высокий хвост, а затем завьете локоны. При этом резинку, удерживающую волосы, необходимо перекрыть локоном из собственных волос. Это позволит открыть лицо, тогда вы сможете выделить глаза, создав кошачий взгляд.