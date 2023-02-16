Самый милый и воздушный маникюр для весны: идеи облачного нейл-арта
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В 2023 году огромной популярностью пользуются так называемые облачные ногти. Можно достаточно просто воплотить в реальность такой нейл-арт.
Облачные ногти являются не слишком вычурным дизайном. Они выглядят стильно, мило и романтично.
Нет никаких недостатков в вариации создания дизайна. Можно сделать как простой светло-голубой маникюр, так и более замысловатый пейзаж.
Вот несколько отличных и стильных идей нейл-арта, которые точно никого не оставят равнодушным.
Красивые облака
При создании маникюра с облаками нужно начинать с нанесения небесно-голубой основы, так как это очень нежный и привлекательный оттенок.
Дать базовому слою высохнуть. Затем нанести следующий слой. Должно быть не более трех слоев.
Затем нужно нарисовать облака при помощи маленькой кисточки. Нужно прорисовать основание, а затем закрасить белым лаком, начиная с самой верхней точки и двигаясь вниз.
Добавить звезды
Можно создавать красивые и мечтательные рисунки на ногтях. Облачный маникюр может включать оригинальные звездные детали.
Интересно смотрится сочетание светлых тонов, таких как нежно-голубой или же розовый фон с белыми облаками и игривыми звездными акцентами.
При использовании различных инструментов можно сделать свои ногти похожими на ночное небо в стиле аниме.
Красивый закат
Отлично смотрится маникюр, который вдохновлен закатом. Начинать нужно с нюдового покрытия, а затем сделать градиент при помощи оранжевого и розового цвета на кончиках ногтей.
Затем при помощи специального инструмента и белого лака нарисовать облака и растушевать их небольшой кистью.
В качестве альтернативы можно после создания основы, вдохновленной закатом, нужно добавить наклейки в виде облаков. Нужно просто приклеить их на базовое покрытие, и все готово.
Поэкспериментировать с френчем
Можно поэкспериментировать с облачным французским маникюром. Несмотря на то что есть практически бесконечное количество различных вариаций, френч никогда не выходит из моды.
Чтобы создать красивый и стильный нейл-арт, нужно начинать с синего цвета. После того как подобрали для себя тона, нанести первый слой выбранного цвета на кончик ногтя.
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Затем добавить облачные акценты на кончик ногтя и завершить все это прозрачным глянцевым покрытием.
Волшебный маникюр с блестками
Чтобы сделать свой облачный маникюр еще более волшебным, нужно начать с нанесения блестящей основы.
Лучше всего использовать несколько слоев и двигать кистью вперед назад, чтобы добиться более полного покрытия.
Дать лаку высохнуть и нарисовать облака. Можно даже использовать мерцающий золотистый лак, чтобы добавить эффектные и роскошные детали.
Акриловое наращивание
Можно достаточно легко выполнить самостоятельно акриловое наращивание. Самое главное – немного поэкспериментировать.
Для этого отлично подойдет акриловая пудра. Однако стоит помнить о том, что такое покрытие требует терпения, практики и координации. После нескольких проб и ошибок можно получить просто идеальный холст для создания замысловатых облачных узоров.
Гель-лак
Это просто идеальное покрытие, которое держится на ногтевой пластине дольше, чем обычный лак: от 2 до 3 недель.
В итоге можно получить красивое и долговечное покрытие. После того как базовый слой подсохнет, нужно нарисовать узор в виде облаков.
Нарисовать радугу
Когда дело доходит до создания облачного маникюра, можно несколько разнообразить этот нейл-арт.
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Для создания красивого и яркого цветового акцента стоит сделать узор в виде радуг. Их легко нарисовать небольшой кисточкой. В итоге получится просто превосходный и стильный узор. Если сложно добиться точности, то нужно стабилизировать кисть.
При желании можно использовать радужные наклейки для ногтей. Это поможет сделать узор более четким и красивым.
Минималистичная тенденция
Это популярный и модный тренд. Нужно выбрать базовое нюдовое покрытие или же прозрачный лак. Затем сделать узор в виде облаков.
Добавить трендовые мотивы в виде сердечек
Чтобы придать уникальность своему облачному маникюру, стоит добавить узор в виде сердечек. Красивым получается контраст нежно-голубого с белым и ярким красным.
Красивый фон
Фон совсем не обязательно должен быть синим. Можно использовать розовый, персиковый и зеленый оттенок. При выборе оттенка нужно учитывать то, что он должен дополнять тон кожи.
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3D-дизайн
Чтобы сделать красивый и модный маникюр, стоит придать дополнительный объем облакам при помощи специальных силиконовых инструментов и скульптурного геля.
Для этого можно нарисовать облака и приклеить к ним объемные наклейки в виде крыльев. Также можно добавить амуров и трехмерные золотые рамки.
Добавить нотку драматизма
Можно добавить немного драматизма, если дополнить облачный маникюр яркими молниями.
Начинать нужно с черного лака с блестками и дать ему высохнуть, прежде чем прорисовать небольшие молнии при помощи серого, темно-синего и белого лака.
Также можно добавить трехмерные капли дождя, используя для этого точечные инструменты и прозрачное гелевое покрытие.
Красивый пейзаж
Изначально нужно создать красивый фон при помощи губки, смешав несколько разных тонов. Затем тонкой кистью нарисовать деревья, горы и пушистые белые облака.
В итоге такой маникюр выглядит просто превосходно и идеально подходит для всех.
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