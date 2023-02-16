Мнение: Про доллары

Пишут, что на депозитах в зарубежных банках россияне хранят $94,3 млрд (6,63 трлн руб). Это на 1 января 2023 года.

При этом, за январь—декабрь 2022 года клиенты-физлица пополнили вклады в иностранных банках на $63,7 млрд. То есть две трети денег россиян пополнили счета в зарубженых банках только за один 2022 год.

И еще несколько цифр. По данным ЦБ, на 1 января 2023 года в российских банках остатки средств населения на вкладах в валюте составляли 4,09 трлн руб., или $58,1 млрд. Это на 39,5%, или на $38 млрд. меньше , чем было год назад.

Все цифры отсюда.

А мне интересно, кто эти ушлые патриоты России, что вывели в зарубежные банки $63,7 млрд? Это же явно не учителя, не врачи, не бюджетники….

И еще мне вот что интересно. Количество денег на валютных депозитах россиян за 2022 год уменьшилось на $38 млрд. А в западных банках россияне открыли счетов почти на $64 млрд. 64 минус 38 – это 26 миллиардов долларов? Откуда взялись эти «лишние» 26 миллиардов долларов? Россияне достали наличную валюту из тайников?

Фотография залежей долларов отсюда

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