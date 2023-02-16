 

“Болезнь взяла верх”: Киркоров с болью в сердце сообщил о смерти Рыбака

16.02.2023, 20:32, Разное
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В окружении Филиппа Киркорова произошла трагедия. Певец сообщил о смерти своего бывшего директора Геннадия Рыбака. По словам артиста, его друг долгое время боролся с онкологией. “К сожалению, сегодня болезнь взяла верх”, – с болью в сердце написал поп-король в популярной соцсети.

Киркоров рассказал, что Рыбак помогал в создании его грандиозных шоу – таких, как “Другой”, “Я”, последнее представление в “Олимпийском”. А еще Геннадий организовал сотни концертов Филиппа. Для Киркорова он был не просто менеджером, а членом семьи. “Сердце сжимается в груди”, – описал свое состояние раздавленный смертью артист.

Киркоров сожалеет, что перед кончиной Рыбака не смог с ним поговорить. По словам певца, он некоторое время не общался с другом из-за неких разногласий. Но, к счастью, мужчины успели помириться. “Царствие тебе небесное! Молю Бога о тебе…”, – завершил певец.

В комментариях к публикации Филиппа Киркорова свои соболезнования выразили певицы Натали, Ани Лорак, Наташа Королева, Анастасия Стоцкая, Жасмин, журналистка Алена Жигалова, певец Стас Михайлов, диджей Катя Гусева и другие знаменитости.


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