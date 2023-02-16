“Омерзительное”: престарелый Виторган выставил интим с женой на всеобщее обозрение

83-летний актер

Эммануил Виторган уже больше 20 лет счастлив в браке со своей третьей женой

Ириной. Отношения будущих супругов завязались после смерти второй жены актера

Аллы Балтер. Женщина поддерживала друга и коллегу, а позже стало ясно — между

ними есть что-то большее.

В 2003 году

Эммануил Виторган женился на Ирине вопреки мнению своего сына Максима. Молодой

человек был против отношений. Отец и сын долго не могли найти общий язык, но

все-таки помирились спустя время.

В честь 14

февраля престарелый муж поздравил свою жену в социальных сетях. Да еще как —

выставил интимную фотографию на всеобщее обозрение. Виторган схватил Ирину за

лицо и страстно прижал к себе. Поклонники не ожидали такой страсти.

“Будьте

счастливы”, “Вот это любовь”, — написали одни. “Омерзительное

фото”, “Пора и возраст помнить”, — возмутились другие.

Но, кажется, паре

Виторганов все равно на чужое мнение. Напомним, что в 2018 и 2019 году супруги стали

родителями. Вопреки возрасту, общественному мнению и обстоятельствам на свет

появились маленькие Этель и Клара Виторган. Жена Эммануила признается, что всегда

мечтала стать мамой, и вот судьба подарила ей такую возможность.