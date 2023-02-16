Стало известно о задержании лидера группы «Несчастный случай» Кортнева

В Новосибирске задержали лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, сообщают в соцсетях.

Как отмечает «Российская газета», там появилась информация о том, что Кортнев показал неприличный жест сотруднику полиции. После этого он был задержан.

Музыканту грозит преследование по статье «Оскорбление представителя власти» (ст.319 УК РФ), которая предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Кроме того, накануне неизвесные сорвали концерт Кортнева в Новосибирске. Еще один был запланирован на четверг, вероятно, концерт не состоится.

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