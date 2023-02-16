 

Детский омбудсмен попросила президента о дополнительных гарантиях для получивших ранение в СВО детей и их семей

16.02.2023, 20:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает установить специальный статус и дополнительные гарантии для детей, получивших ранения в ходе СВО.

Львова-Белова сообщила во время встречи Владимиру Путину, что во время поездок по регионам, она посещает травматологические центры, где находятся дети с минно-взрывными травмами, с ранениями.

Она рассказала, что дети, особенно в Мариуполе, вспоминают, как ВСУ стреляли им в спину, как прикрывали собой братьев и сестер. По ее словам, покалеченных во время боевых действий в Украине детей, около тысячи, передает ТАСС.

 

«Владимир Владимирович, ранения они же не проходят просто так, это остается, и я очень бы хотела вас попросить поддержать нашу инициативу об установлении статуса этим детям – дети, пострадавшие в ходе специальной военной операции», – сказала Львова-Белова президенту, попросив также о дополнительных гарантиях для этих детей и их семей.

Ранее Путин сообщил о росте числа обращений об усыновлении детей из Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09.21 / Daily Mirror – российский «корабль-шпион» «Янтарь» заметили в Ла-Манше

18.11.21 / Фильм Сенцова “Носорог” стал победителем международного фестиваля в Стокгольме

04.12.22 / Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины

18.01.21 / Врач заявил о росте риска заражения вирусами при недосыпе на 250%

30.09.21 / Отец Спирс отстранен от опекунства над дочерью – певица находилась под его контролем 13 лет

25.11.20 / Менеджмент “Укроборонпрома” второй раз проверяют на детекторе лжи

08.10.20 / В Кировоградской области запретили массовые мероприятия, несмотря на наименьшее число случаев COVID-19 в Украине

17.09.21 / Китай обвинил США в распространении ядерного оружия

18.02.21 / В РФ создадут систему «умного лизинга»

24.11.21 / В Запорожье нашли мертвого младенца. Полиция ищет его мать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика