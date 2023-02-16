Детский омбудсмен попросила президента о дополнительных гарантиях для получивших ранение в СВО детей и их семей
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает установить специальный статус и дополнительные гарантии для детей, получивших ранения в ходе СВО.
Львова-Белова сообщила во время встречи Владимиру Путину, что во время поездок по регионам, она посещает травматологические центры, где находятся дети с минно-взрывными травмами, с ранениями.
Она рассказала, что дети, особенно в Мариуполе, вспоминают, как ВСУ стреляли им в спину, как прикрывали собой братьев и сестер. По ее словам, покалеченных во время боевых действий в Украине детей, около тысячи, передает ТАСС.
«Владимир Владимирович, ранения они же не проходят просто так, это остается, и я очень бы хотела вас попросить поддержать нашу инициативу об установлении статуса этим детям – дети, пострадавшие в ходе специальной военной операции», – сказала Львова-Белова президенту, попросив также о дополнительных гарантиях для этих детей и их семей.
Ранее Путин сообщил о росте числа обращений об усыновлении детей из Донбасса.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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