 

Критик Соседов рассказал о состоянии здоровья Пугачевой

16.02.2023, 20:25, Новости дня
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Свой юбилей Алла Пугачева отметила большим концертом, но музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что несмотря на такую жизнерадостность, певица имеет проблемы со здоровьем.

По его словам, Пугачева все время лечится, ее с трудом можно узнать, так как певица якобы имеет горб, при ходьбе все время смотрит в пол, что представляет собой жалкое зрелище, пишет портал StarHit.

Также музыкальный критик добавил, что Пугачева имеет проблемы с голосом из-за не самого здорового образа жизни в прошлом.

О неважном состоянии певицы рассказал ее стилист по волосам Джордж Ровалс. Он считает, что артистке в этом плане срочно нужна помощь.

Напомним, Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) находятся в Израиле, ранее сообщались подробности из жизни за границей. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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