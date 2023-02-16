Мнение: Снижение внешнего долга, прекращение монополии Запада и штраф за чиновникофобию

1. За прошлый год Россия стала ещё более финансово независимой, чем ранее. Доля внешних заимствований в общей структуре государственного долга снизилась с 21% до 18%. Это самый низкое значение данного показателя за последние 12 лет (ссылка):



…на 2022 год только 18% госдолга РФ приходилось на займы у других государств. Около 82% приходится на внутренние заимствования, а максимум по доле внешнего долга наблюдался в 2014 году — 33%.

Всего же в 2022 году долг России приблизился к отметке 23 трлн рублей, что составляет примерно 17% от ВВП.

2. Россия долгое время была миролюбиво и дружелюбно настроена к Западу. Мы не ставили себе целью бороться с Западом даже тогда, когда США и другие западные страны официально записали Россию в список главных внешних угроз. У нас не было официально финансируемых программ по военному и информационному противостоянию западным странам. Мы выступали лишь за справедливый многополярный мир. Однако США и американские сателлиты посчитали, что движение к многополярному миру обернётся для них потерей международного влияния, а то и полным политическим и экономическим банкротством. Сначала они пытались устроить в России цветную революцию. Теперь уже дошло до того, что страны НАТО открыто ведут против нас прокси-войну.

В этих условиях концепция внешней политики России вряд ли останется столь же миролюбивой. Противостояние Западу будет официально закреплено в качестве одной из главных целей (ссылка):



Избавление от монополии Запада станет новой внешнеполитической целью Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые политические ориентиры, его слова приводит РИА Новости.

«В обновленной нашей внешнеполитической концепции речь пойдет уже о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, рамки должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств», — сказал он.

По его словам, противники пытаются пытаются помешать России, отбросить ее на десятилетия назад и сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и подготовки к распаду. При этом, отметил глава ведомства, западные страны стремятся любой ценой навязать свой диктат в международной политике, чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради собственной гегемонии.

Министр уточнил, что Запад прибегает к незаконным методам угроз, шантажа и прямому воровству для наказания тех стран, которые проводят самостоятельную национально ориентированную политику.

3. В Смоленской области осудили россиянина за призывы к расправе над чиновниками в социальных сетях. Фигуранту назначили штраф в 360 тысяч рублей (ссылка).

Лет 10 назад такую новость вы вряд ли бы увидели. Соответствующая статья УК ещё не была принята (часть 2 статьи 205.2 – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»). Чиновникофобия в интернете цвела пышным цветом, хотя призывы расправляться с чиновниками ничем не лучше, чем призывы расправляться с представителями любой другой профессии – врачами, учителями и так далее. Замечу, кстати, что значительная доля школьной литературы оказалась бы сейчас вне закона, если бы к ней подходили с тем же угломером, что и к лозунгам активистов в соцсетях. Как минимум советские книжки следовало бы запретить почти целиком, так как там обычно раздувается ненависть и вражда к социальным группам «обеспеченные люди» и «православные».