Личное: “Слушала его лекции ради его шуток”

Какой главный баг у героя письма и почему вы так думаете?

avemada

Здравствуйте, Эволюция. Возможно Вы посчитаете интересным разобрать поведение этого раскрученого коуча по отношениям, его оппонентки, зрителей в зале, мужчин, администратора.

Если не ошибаюсь, зрители платят за вход, у него нет психологического образования. Я немного слушала его лекций ради его шуток. Мне казалось он говорит очевидные ( для меня после чтения Ваших статей) вещи, неочевидные только для людей с очень плохими границами, к которым я и себя отношу, поэтому у меня отторжения не было от его лекций.

Но люди его понимают по-своему, и в итоге считают, что мужчина им должен, а те , кто его не любит, видят в нем ненавистника женщин. В интернете сейчас говорят он всегда не уважал женщин, а кто-то говорит, правильно отреагировал.

Мне кажется девушка с Выскочкой, если я правильно определила, выглядит лучше него в этом конфликте. А как на самом деле, какие у кого баги, у кого косяки, сливы? Заранее спасибо, если решите опубликовать разбор, за то, что прочли, и за Вашу работу!

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1y6hzY8lPGqhKc6zTkECSifhtSMh6XNXXRMv7SkXp_Pstcp5L-xeAQADQ&v=L0UAXkkGnU4&feature=youtu.be

(По ссылке конфликт, суть которого: выход лектора из правового поля, физическое нападение на слушательницу в процессе взаимных оскорблений. По сути этого конфликта нам разбирать нечего. Всем, включая лектора, очевидно, что он не прав и его подвела вспыльчивость. Интересно в этом конфликте другое. Лектор на собственном печальном примере продемонстрировал, как и почему люди в конфликте выходят из правовых границ, почему они внезапно для самих себя нарушают уголовный кодекс. Это происходит всегда по одной и той же схеме. Человек “защищает свои границы”, требуя у других считаться со своим мнением или даже со своим авторитетом, требует все более и более грозно, а когда оказывается, что никаких рычагов у него нет и на его угрозы плевать хотели, демонстрирует “силу”. Заканчивается для такого человека все плохо. В лучшем случае он позорится и рушит свою репутацию, в худшем случае оказывается привлеченным к уголовной ответственности. Если на другой стороне конфликта – близкий человек, плата за “вспыльчивость” еще во много раз выше. Поэтому к теме домашнего насилия этот разбор еще актуальней. Давайте проследим, каким образом лектор терял берега, где начинались его векторы косяков, векторы сливов, как они росли, почему это с ним происходило, зачем он велся на провокации, и ответим на вопросы, как в случае подобного конфликта: 1) оставаться в красном поле, 2)вернуться в красное поле из серого, 3) вырулить из черного поля и взаимных оскорблений, не опускаясь еще больше. И такой интересный вопрос: почему автор письма приводит так много фактов, которые не имеют никакого отношения к ситуации? Перечислите все эти факты и прокомментируйте)