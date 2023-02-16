Скандалы: Барская охота

Во что депутату Верховного Хурала Тывы Эчис-Балдиру Нурзату обойдется карточка на отстрел зверя

Охотники иногда угрожают не только животным, но и людям. Но не всех браконьеров наказывают за нарушение правил охоты одинаково строго. На суровость наказания влияет множество факторов: от степени авторитетности до марки ружья. Одни стрелки, как чиновник с Камчатки Игорь Редькин, имеют «золотую лицензию», у других она оказалась с черной каемкой – как у Валерая Рашкина, лишившегося мандата в Госдуме. Последняя трагедия произошла накануне в Тыве, где депутат-единоросс Эчис-Балдир Нурзат в тепловизоре перепутал зверя с человеком.

В темноте

История депутата Госдумы РФ от КПРФ Валерия Рашкина, произошедшая осенью прошлого года, наделала много шума. Началось с того, что в багажнике автомобиля Lada Largus, за рулем которого был депутат, обнаружилась разделанная туша лося, топор и два ножа со следами крови. Сначала Рашкин утверждал, что, найдя убитое животное, решил забрать себе мясо. Дело происходило в Саратовской области, и в местном Комитете охотничьего хозяйства сначала сделали вид, что поверили, но отметили, что это не освобождает автомобилиста от ответственности, поскольку даже сама перевозка убитого животного является нарушением правил охоты.

Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты, к делу подключился СКР. В лесу быстро нашелся карабин и охотничий билет на имя депутата, и сюжет резко развернулся. Возбудили дело, экспертиза по заказу следствия установила, что карабин, из которого был произведен выстрел, был почищен, а на пуле, обнаруженной в дереве, нашлись следы крови лося (карабин, гильза и пуля были обнаружены на следующий день после задержания Валерия Рашкина).

Суд признал коммуниста виновным в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с ограничением свободы на два года. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия коммуниста-браконьера.

История Валерия Рашкина вспомнилась из-за того, что на днях стало известно о другом, более трагичном случае на охоте. На днях Эчис-Балдир Нурзат, депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва (от «Единой России») во время охоты застрелил человека. Депутат охотился с двумя знакомыми в районе села Нарын (он местный уроженец). Охотники использовали тепловизоры. В какой-то момент Нурзат увидел в прицеле объект на расстоянии 100-150 метров и выстрелил из ружья. Когда охотники подъехали к месту, то увидели тело мужчины с огнестрельным ранением. Охотники сами вызвали полицию. На Эчис-Балдира Нурзата возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Он находится под подпиской о невыезде. Местное отделение «Единой России» уже рассматривает вопрос о пребывании депутата Хурала в партии.

Нурзату 44 года, он работает заместителем генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Городские рынки». В картотеке судебных решений это ООО нередко упоминается в связи с зафиксированными там административными нарушениями. Чаще всего – продажей пива без сопроводительных документов. Пиво неизвестного происхождения конфискуется, продавцов штрафуют – обычно на 10 тыс руб.

Годом раньше подобный громкий инцидент произошел с крупным бизнесменом и чиновником с Камчатки. В 2020 году Игорь Редькин занял 20-е место в рейтинге госслужащих Forbes с доходом 715,7 млн рублей. Игорь Редькин — бизнесмен, совладелец рыбопромышленных и авиационных предприятий. Он описывал ситуацию так: «охотник» узнал, что на свалке в поселке Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Редькин взял в руки ружье и выстрелил, чтобы отпугнуть зверя, но попал в 30-летнего мужчину, который скончался в больнице. Суд признал экс-депутата Заксобрания Игоря Редькина виновным по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и незаконная охота с причинением крупного ущерба. Его приговорили к одному году ограничения свободы, кроме того, политик должен заплатить штраф 200 тысяч рублей.

Далее – везде

В течение 2022 и начала нынешнего года в России на охоте случилось еще несколько трагических происшествий. 6 декабря 2022 ЧП произошло в Нурлатском районе Татарстана. Там застрелили охотника из Ульяновска. Шестеро мужчин отправились в лес на лося, их сопровождал егерь. Один из охотников, находясь уже в машине, стал укладывать ружье 12 калибра в чехол. Правда, до этого мужчина не произвел контрольный спуск. Он случайно задел за крючок, и ружье выстрелило прямо в грудь сидевшего рядом другого охотника. Мужчина 40 лет умер по дороге в больницу.

В новогодние праздники, вечером 5 января, в Татарстане же 37-летний житель из поселка Джалиль Сармановского района убил другого во время незаконной охоты. Следствие считает, что тот в это время охотился в Сармановском районе вместе с 30-летним знакомым без лицензии и с чужим охотничьим ружьем ИЖ-27, оба были пьяны. Вдвоем они выслеживали зайца и косулю, и последнюю им удалось подстрелить. Они оба подъехали к ней на снегоходе, чтобы добить, но выпивший браконьер выстрелил в затылок товарищу вместо животного. В результате тот погиб. Теперь выстрелившего браконьера подозревают в причинении смерти по неосторожности. За это ему грозят ограничение свободы, лишение свободы, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет.

Уже начала подзабываться и самая страшная история на тему чиновников на охоте. В 2009 году, в горах Алтая потерпел крушение вертолет Ми-171, принадлежащий «Газпромавиа», с направлявшимися на охоту VIP-пассажирами. Тогда погибли семь человек, в том числе полпред президента России в Госдуме Александр Косопкин. Суд принял правдоподобную версию: трагедия произошла из-за того, что пассажиры вертолета решили поохотиться на горных козлов прямо с воздуха, из-за чего вертолет опустился слишком низко и зацепил хвостовым винтом склон горы. На месте катастрофы были обнаружены туши трех подстреленных краснокнижных архаров.

Следствие охотно признает виновниками различных инцидентов уже погибших людей. В этом случае из-за широкого общественного резонанса трое выживших в катастрофе охотников все же оказались на скамье подсудимых. Суд, однако, принял соломоново решение, признав, что жизни лишились именно те пассажиры вертолета, которые убивали архаров.

Действительно, охота пуще неволи.

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Наша Версия”