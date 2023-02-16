Мнение: Про бананы

Бананы у нас – вообще загадочный фрукт. Последняя хохма – про их цену: сейчас в любом супермаркете бананы продаются условно по 100 р. за килограмм, а огурцы (подмосковные!) – за 300 р./кг. И это при том, что бананы нам везут аж из Эквадора (то есть ровно с противоположной стороны шарика), а огурцы произрастают вроде как в теплицах под боком. Откуда ж разница втрое? Лишнее объяснение, почему Россия – страна не для жизни…

Но это ладно, меня в последнее время другое бесит. Почему мы до сих пор не делим бананы на сорта? У нас до сих пор везде – бананы и бананы, и никакого различения. И это при том, что они совершенно явно различаются! Бывают совершенно безвкусные, их жуешь буквально как картон. Силос какой-то!

А бывают (вчера урвал!), причем в обычном «Перекрестке» – просто дивные, налитые, их есть – одно удовольствие. При этом те и другие – просто «бананы». Причем даже и цена примерно одинаковая. Вот как так?! По всей видимости, путаница и неразбериха выгодна поставщикам, вот они и не торопятся вносить ясность. Куда как удобнее торговать пересортицей. Но, с другой стороны, бананы у нас в стране в свободной и круглогодичной продаже уже более 30 лет, с момента краха совка. Могли б мы за такое время научиться их различать?!

В общем, у меня вопрос к знатокам: как называется сорт ВКУСНЫХ бананов?!