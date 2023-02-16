Мнение: Государственный русский

Госдума приняла поправки в закон о государственном языке о «недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке».

Требования будут действовать, когда русский язык употребляется в качестве государственного.

Похоже, что придется искать переводчиков с официального русского на нормальный русский. Проблема в том, что власть с трудом изъясняется на нормальном русском, все время норовя перейти на подзаборный.

Вообще-то, не совсем ясно, для чего требуется создавать искусственный эсперанто, которым все равно пользоваться не будут. Чтобы выполнить требования этих поправок, потребуется действительно титанический труд – составление специального словаря-списка запрещенных к употреблению слов при использовании государственных функций. Этот словарь нужно сопровождать, дополнять и редактировать. Все госслужащие должны будут проходить краткие и не очень краткие курсы по овладению. Опять же – какие меры предусматриваются к тем, кто будет нарушать этот закон? А что делать, если президент будет его нарушать – подчиненным будет дозволено цитировать его речь и употреблять высказанные обороты?

Поэтому главный вопрос- зачем это всё? Понятно, что депутаты звереют от безделья и от желания вылизать начальству те сокровенные места, которые до сих пор оставались сухими. Но какой-то слабый отблеск мысли все-таки должен присутствовать в инициативах или нет?

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