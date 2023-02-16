Электрокроссовером Evolute i-SKY в РФ будет китайский Dongfeng Forthing Thunder

Сегодня стало известно, что новая модель кроссовера Evolute i-Sky пополнит линейку бренда на российском рынке.

Автомобиль появится в свободной продаже в первой половине наступившего года. Говорить об уникальном дизайне кузова не приходится, так как данная модель представляет собой перелицованную копию китайского паркетника Dongfeng Forthing Thunder. Первые экземпляры кроссовера планировали направить на форум автобизнеса, однако машины до сих пор находятся на таможне в Казахстане.

Речь идет об электрической версии, которая предполагает силовой агрегат на 204 л.с. мощности. Кроме того новая модель имеет разгон до сотни за 7,9 секунд, а предельная скорость ограничена на показателе 175 км в час.