Компания OnePlus обманула фанатов после презентации своего смартфона OnePlus 11R

Вскоре после презентации OnePlus 11R представители компании отвечали на вопросы пользователей. Так они заявили, что смартфон будет получать обновления Android в течение четырех лет и пять лет будет происходить обновление безопасности. Тем не менее Android Authority сообщило, что это не так.

Поддержка OnePlus в одной из социальных сетей заявила, что была допущена ошибка, и что OnePlus 11R будет получать только три года обновлений ОС и четыре года поддержки безопасности. Представитель бренда принес извинения и заявил, что расширенная поддержка доступна только для избранных устройств, например, OnePlus 11.

Флагманское устройство стало первым смартфоном компании, получившим четыре года обновлений Android и пять лет поддержки безопасности. Новинка работает под управлением Android 13 и со временем может быть обновлена до Android 17. Однако более доступный OnePlus 11R, как ожидается, будет обновлен до Android 16.