 

Компания OnePlus обманула фанатов после презентации своего смартфона OnePlus 11R

16.02.2023, 19:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вскоре после презентации OnePlus 11R представители компании отвечали на вопросы пользователей. Так они заявили, что смартфон будет получать обновления Android в течение четырех лет и пять лет будет происходить обновление безопасности. Тем не менее Android Authority сообщило, что это не так.

Поддержка OnePlus в одной из социальных сетей заявила, что была допущена ошибка, и что OnePlus 11R будет получать только три года обновлений ОС и четыре года поддержки безопасности. Представитель бренда принес извинения и заявил, что расширенная поддержка доступна только для избранных устройств, например, OnePlus 11.

Флагманское устройство стало первым смартфоном компании, получившим четыре года обновлений Android и пять лет поддержки безопасности. Новинка работает под управлением Android 13 и со временем может быть обновлена до Android 17. Однако более доступный OnePlus 11R, как ожидается, будет обновлен до Android 16.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.21 / Пресную воду для Крыма закупят в Израиле

09.01.22 / В Саратове экс-полицейского приговорили к 6 годам колонии

24.06.21 / Простой способ избавиться от надоедливых черных точек с помощью горячего риса

21.12.21 / Мнение: Пустыня реальности.

30.06.21 / Беременная принцесса Беатрис сделала заявление по важному для нее поводу

05.10.22 / Мнение: Херсон беспокоил?

06.12.21 / Глава СК поручил проверить песни Оксимирона и Noize MC

16.01.23 / Как выглядит Кейли Куоко на втором триместре беременности — новые фото с церемонии Critic’s Choice Awards

15.12.22 / Дети от разных женщин, работа грузчиком и жизнь в США: что случилось с актером Колокольниковым

18.01.22 / Два цвета на коже сигнализируют о повышенном холестерине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика