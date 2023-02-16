ZTE представит на MWC уникальный планшет Nubia Pad 3D

Китайская компания ZTE объявила через Weibo, что представит на выставке MWC 2023 планшет Nubia Pad 3D. В устройство добавят специальный дисплей, благодаря которому можно будет увидеть 3D-эффекты без специальных очков.

Дата презентации назначена на 28 февраля 2023 года. Партнерами компании станут ZTE и Leia Inc. Отмечается, что технология позволит создать 3D-эффект без дополнительных аксессуаров. Более подробной информации о Nubia Pad 3Dпока нет. На фото видно, что планшет будет иметь порт USB-C, две фронтальные камеры и специальный датчик посередине. Вероятно, он является необходимым для создания 3D-эффектов.