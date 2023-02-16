 

ZTE представит на MWC уникальный планшет Nubia Pad 3D

16.02.2023, 19:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайская компания ZTE объявила через Weibo, что представит на выставке MWC 2023 планшет Nubia Pad 3D. В устройство добавят специальный дисплей, благодаря которому можно будет увидеть 3D-эффекты без специальных очков.

Дата презентации назначена на 28 февраля 2023 года. Партнерами компании станут ZTE и Leia Inc. Отмечается, что технология позволит создать 3D-эффект без дополнительных аксессуаров. Более подробной информации о Nubia Pad 3Dпока нет. На фото видно, что планшет будет иметь порт USB-C, две фронтальные камеры и специальный датчик посередине. Вероятно, он является необходимым для создания 3D-эффектов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.21 / Из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации уголовное наказание за коррупцию заменят штрафом в 1000 рублей

13.12.21 / Я бухой – Личное мнение

28.07.22 / Пожар в якутском селе потушен

16.09.20 / “Кинотавр-2020”: Катерина Шпица, Алиса Хазанова и другие на показах пятого дня фестиваля

08.03.22 / Мнение: Не называть конфликт на Украине войной

22.08.22 / «Кому нужны враги с такими союзниками?» — обозреватель Newsweek рассказал, как Украина теряет веру в Испанию

22.06.21 / Муж-собственник – горе в семье: что делать, если партнер ревнует без причины

09.07.22 / Трендовые прически для дам с удлиненной формой лица: варианты с челкой и без

25.11.21 / Личное: “Искры через столько лет”

06.02.22 / Алексей Чадов признался, что перестал «столько думать о женщинах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика