Мода на мягкий матовый макияж набирает обороты: что нужно, чтобы сделать его самостоятельно (идеи с фото)

В центре внимания оказался последний тренд в макияже. Он получил название “мягкий матовый мейкап”. Он не такой влажный, как раньше, но все же не менее популярный. Если вам не слишком нравится эффект сияющей кожи, что предусматривает предварительную десятиступенчатую подготовку, мягкий матовый макияж – это то, что вам действительно стоит попробовать. Он стирает границы между тем, чтобы ваша кожа была сияющей и сохраняла матовость. Используйте ту косметику, что у вас есть. Это все, что нужно, чтобы соответствовать моде этой весной.

Это настоящее слияние повседневного и гламурного. Этот эффект создается за счет сочетания влажных матовых текстур, что позволяет получить на коже здоровое сияние. Мягкий матовый мейкап выглядит свежим и будто бы освещается изнутри.

Нет необходимости в новых продуктах

Самый простой способ добиться эффекта, как на этом фото, – сделать свой обычный макияж с помощью светящихся текстур. Сверху наносится матовая пудра для создания размытого и не такого сфокусированного образа.

Вы можете использовать не только пудру, но и бронзатор, который позволит добиться аналогичного эффекта. Основной привлекательностью этой тенденции является смешивание и сочетание текстур.

Максимальная прозрачность

Наверняка вам знакомо это состояние кожи, когда она дышит, а вы чувствуете себя превосходно. Создайте такой эффект с помощью легкой текстуры увлажняющего крема и минеральной пудры, которая будет практически невесомой.

Сатиновый блеск

Сатиновый блеск будто как раз создан для мягкого матового макияжа, так как он недостаточно блестящий, чтобы быть глянцевым, но и недостаточно матовый, чтобы напоминать слой мела.

Не ограничивайте себя

Мягкий матовый макияж необязательно должен быть таким, будто вы ничего не нанесли на лицо. Но вам однозначно понравится эффект легкого хайлайтера, который будет заметен, только если очень присмотреться.

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Добавьте блеска

Если вы хотели бы добавить к мягкому матовому мейкапу блеска, пожалуйста! Пусть ваша кожа соответствует тренду, а глаза будут выделены сияющими тенями.

Мягкий матовый и ультраматовый

В таком сочетании этот тренд тоже смотрится превосходно. Пусть ваша кожа немного излучает свет, а макияж глаз будет максимально матовым.

Подчеркните все свои достоинства

Этот макияж с мягким матовым эффектом настолько хорош, что его можно использовать не только в качестве повседневного, но и для создания образа невесты. Ничего лишнего – только ваша природная красота.

Выделите глаза

Если вы хотите сделать акцент на глаза, мягкий матовый эффект на коже не отвлечет от них внимания.