Оверсайзу придется подвинуться: как стилизовать приталенные блейзеры – самый свежий тренд весны-2023

В последние несколько лет модные тенденции тяготели к негабаритному образу, однако сейчас огромной популярностью пользуется блейзер с зауженной талией.

Такой пиджак может быть не только украшением, но и элементом, объединяющим весь образ. Такой наряд просто идеально подходит для большинства фигур, так как помогает создать эффект фигуры песочные часы.

Приталенный блейзер является незаменимой одеждой и будет в моде еще несколько сезонов. Такой элемент поможет дополнить любой наряд. Вот несколько отличных идей создания стильного образа.

Стильный цветной блейзер

Интересно выглядит зауженный пиджак вместе с подходящими брюками. Это поможет добавить образу немного индивидуальности и подойдет для любого мероприятия.

Интересно выглядит яркий красивый блейзер, который хорошо сочетается со многими нарядами.

Универсальный блейзер

Можно приобрести утонченный и стильный приталенный пиджак, который идеально подойдет для совершенно любой ситуации и мероприятия, как для работы, так и для вечеринки.

Отлично будет смотреться изделие как традиционного черного, так и стильного шоколадного оттенка.

Смелый синий

Отлично смотрится голубовато-фиолетовый блейзер, красиво сидящий на фигуре.

Он имеет прямой низ и строгий пошив, что придает дополнительную элегантность.

Эффектный металлический блейзер

Такой наряд отлично впишется в совершенно любой гардероб и станет настоящим его украшением. Чтобы выглядеть превосходно, можно надеть темные джинсы и белую рубашку на пуговицах. В итоге получится наряд, который подойдет как для повседневной носки, так и для вечернего выхода.

Можно надеть блейзер поверх кружевного платья, чтобы создать элегантный образ.

Роскошный блейзер

Очень красиво смотрится костюм, который состоит из приталенного пиджака, брюк и жилета. Дополнить наряд можно при помощи белой блузы на пуговицах.

Блейзер с жемчужинками

Этот блейзер выглядит стильно, красиво и очень романтично.

Жемчужные пуговицы помогают придать наряду элегантность, изысканность и сделать образ восхитительным. Это отличный вариант как для офиса, так и для вечернего выхода.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Блейзер кремового цвета

Такой наряд выглядит просто шикарно и очень стильно. Блейзер кремового цвета может дополнить большинство нарядов, а его женственный стиль подчеркнет очарование.

Герцогиня Кейт Миддлтон сочетает такой пиджак с белой блузкой и темно-синими брюками. Можно составить полностью монохромный образ или добавить больше цвета, например розовые или зеленые брюки.

Красивый блейзер

Кремовый блейзер выглядит просто превосходно. Стоит выбирать удлиненный приталенный пиджак. Можно выбрать совершенно любой цвет наряда, который идеально впишется в каждый гардероб.

Монохромный блейзер

Иногда простота является именно тем, что нужно для создания чувственного образа. Черный цвет поможет создать обтекаемый силуэт, который подчеркнет все изгибы.

Это простой способ стилизовать блейзер. Пиджак поможет чувствовать себя комфортно и добавит элегантности.

Блейзер с завязками на талии

Этот пиджак создает эффект зауженной талии благодаря эластичным завязкам.

Это очень хорошая идея для создания как делового стиля, так и повседневного образа.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Пиджак с рукавами с рюшами

Это просто отличный вариант, если хочется создать стильный и классический образ. Интересно смотрится такая модель благодаря рукавам с рюшами. Это позволит создать образ как для делового стиля, так и для вечеринки.

Роскошный черный блейзер

Это просто потрясающий пиджак с завязками. Завязки по бокам хорошо утягивает живот. Также привлекают внимание эффектные пуговицы со стразами.

Блейзер-смокинг

Ровный подол с зауженной талией и лацканами напоминает смокинг. Это отличное решение для торжественных мероприятий.

Винтажный блейзер

Хорошо смотрится удлиненный пиджак приглушенного оттенка с контрастными пуговицами.

Можно красиво сочетать с белой блузкой и классическими брюками. Это станет идеальным дополнением делового образа.

Оригинальный блейзер

Можно сделать даже самый простой черный блейзер действительно уникальным и оригинальным.

Отличным решением станет изделие с зауженной талией и с различными декоративными деталями.

Блейзер с поясом

Джинсовая юбка миди в сочетании с белой блузкой на пуговицах и черным блейзером оверсайз с поясом станет отличным решением для повседневного образа.

Этот наряд выглядит достаточно непринужденно и стильно.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Белый блейзер

Это самая настоящая классика, которая отлично подойдет для совершенно любого гардероба. Это позволит создать невероятный внешний вид.

Повседневный блейзер

Этот наряд отлично подойдет для совершенно любого мероприятия. Дополнить свой образ можно при помощи джинсов, облегающей футболки, и в итоге получится простой, но стильный наряд.

Оранжевый блейзер

Это достаточно красивый и яркий наряд. Костюм выполнен из роскошной гладкой ткани с шелковым воротником и золотистыми пуговицами. Можно носить блейзер как с майкой, так и просто на голое тело.

Блейзер с завязками сбоку

Красивый приталенный пиджак с завязками сбоку привлекает к себе внимание.

К тому же он очень удобен. Лацканы придают ему современный и более стильный вид.

Элегантный блейзер

Пиджак с присобранной талией и красивыми лацканами привлекает к себе внимание. Благодаря оригинальной застежке можно сделать внешний вид более элегантным и притягательным.

Бархатный блейзер

В сочетании с простой белой рубашкой на пуговицах такой пиджак выглядит модно, стильно и роскошно. Это хорошее решение для осени и весны.

Свадебный блейзер

Красивый белый пиджак можно не только надеть на свадьбу, но и использовать для повседневной носки. Хорошо смотрится такой пиджак вместе с юбкой или платьем.

Пиджак в полоску

Блейзер в тонкую полоску выглядит просто превосходно и изысканно. С его помощью можно сделать наряд невероятно женственным. Хорошо смотрится пиджак в полоску на голое тело.

Блейзер в стиле колор-блок

Колор-блок все еще остается актуальным. Все это отлично смотрится, если подобрать для себя соответствующий пиджак и брюки или юбку.

Игривый блейзер

Пиджак может быть достаточно игривый и откровенный. Самое важное – выбрать наряд с вырезами. Это отличный вариант для модной и стильной девушки.

Клетчатый блейзер

Клетчатый наряд совсем не должен быть простым и скучным. Можно сочетать такой наряд вместе с монохромным платьем или же топом и брюками.