“Она на коленях должна стоять”: плюнувшая в народ звезда “Иронии судьбы” получила ответ

Некогда

популярная актриса из Польши и звезда “Иронии судьбы” Барбара

Брыльска заявила, что российские города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга,

совершенно нищие и непригодные для жизни. Плюнувшая в народ, живущий в российских

городах, актриса якобы боится выходить из самолета, оказываясь в провинции. На

свои громкие слова она получила не менее громкий ответ.

Шоумен Сергей

Соседов заявил, что поездки Барбары Брыльски по России после успеха “Иронии

судьбы” — это не отдых и не каникулы, а рабочие поездки. За это актрисе

платили деньги, а зрители ждали встречи. Именно они подарили Брыльской славу и

успех.

Сами россияне

понимают, что уровень жизни разнится от города к городу, но почему-то не боятся

выходить из самолетов. Кроме этого, шоумен напоминает, что российские небольшие

города очень чистые и ухоженные. А вот Краков, по мнению Соседова, далек от

этого статуса.

“Она на

коленях должна стоять во всех городах, в которых она бывает — вышла с трапа

самолета и тут же встала на колени”, — негодует шоумен в разговоре с Пятым каналом.

Напомним, что

“Ирония судьбы” вышла на телеэкраны в 1976 году. Полька Барбара

Брыльска сыграла главную роль — Надю, чем и завоевала популярность и любовь

россиян.