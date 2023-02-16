 

“Она на коленях должна стоять”: плюнувшая в народ звезда “Иронии судьбы” получила ответ

16.02.2023, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Некогда
популярная актриса из Польши и звезда “Иронии судьбы” Барбара
Брыльска заявила, что российские города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга,
совершенно нищие и непригодные для жизни. Плюнувшая в народ, живущий в российских
городах, актриса якобы боится выходить из самолета, оказываясь в провинции. На
свои громкие слова она получила не менее громкий ответ.

Шоумен Сергей
Соседов заявил, что поездки Барбары Брыльски по России после успеха “Иронии
судьбы” — это не отдых и не каникулы, а рабочие поездки. За это актрисе
платили деньги, а зрители ждали встречи. Именно они подарили Брыльской славу и
успех.

Сами россияне
понимают, что уровень жизни разнится от города к городу, но почему-то не боятся
выходить из самолетов. Кроме этого, шоумен напоминает, что российские небольшие
города очень чистые и ухоженные. А вот Краков, по мнению Соседова, далек от
этого статуса.

“Она на
коленях должна стоять во всех городах, в которых она бывает — вышла с трапа
самолета и тут же встала на колени”, — негодует шоумен в разговоре с Пятым каналом.

Напомним, что
“Ирония судьбы” вышла на телеэкраны в 1976 году. Полька Барбара
Брыльска сыграла главную роль — Надю, чем и завоевала популярность и любовь
россиян.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.22 / Замеченный на мусорке енот встревожил народ: видео

31.08.20 / Как подводная лодка США оказалась в петле времени?

24.03.21 / “Райское место” – москвичи приезжают на отдых в турецкую Муглу

03.09.22 / Эксперт Le Figaro – многолетний отказ от атома довёл Францию до энергокризиса

07.02.23 / Военкор РИА Новости Харченко напомнил о столкновении РФ и США в Сирии

25.12.21 / Мнение: Настал тот день

03.12.22 / «Большая семёрка» договорилась о «потолке» цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

10.02.23 / Скромное бунгало: звезда Голливуда переплатила за недвижимость 270 тысяч долларов

31.10.22 / Свалила и бросила больную мать: дочь онкобольной Заворотнюк выскочила замуж за бугром

04.04.22 / Политолог Солонников призвал казаков принять участие в спецоперации на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика