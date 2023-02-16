Столтенберг призвал НАТО быть готовым к длительному противостоянию с Россией
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Необходимо быть готовым к длительному противостоянию Североатлантического альянса и России, сообщил генеральный секретарь этого военного блока Йенс Столтенберг.
«Мы должны готовиться на долгую перспективу, это может продлиться много лет», – сказал Столтенберг в интервью Agence France Presse, передает ТАСС.
По его словам, 30 участников блока готовы поддерживать киевский режим и предоставлять ему вооружение и боеприпасы. Успех спецоперации РФ же, по мнению генсека НАТО, станет «трагедией для украинцев», и «создаст угрозу» для других стран, поскольку покажет на силовое решение международных споров другим государствам.
Ранее глава украинского минобороны Алексей Резников сообщил, что договорился со Столтенбергом о модернизации системы закупок для своего ведомства по стандартам НАТО.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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