 

Ростех анонсировал контракты на десятки самолетов и вертолетов для авиаперевозчиков

16.02.2023, 19:03, Новости дня
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ОАК намеревается поставить к концу 2025 года «Аэрофлоту» 63 гражданских самолета, восемь самолетов планируется поставить «Авроре», также «Вертолеты России» намерены за три года поставить заказчикам 107 вертолетов, сообщили в Ростехе.

Подписаны контракты на производство 71 пассажирского самолета и 107 вертолетов, в рамках контрактов в 2023-2025 годах «Аэрофлот» получит 63 лайнера, включая 18 МС-21 и 34 SSJ New и 11 Ту-214, цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

В этот же период 17 российских авиакомпаний получат 86 Ми-8АМТ/Ми-8МТВ. Дальневосточный перевозчик «Аврора» с 2024 по 2026 годы получит восемь SSJ New, 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3.

Производство и поставку рассчитывают софинансировать по программам льготного лизинга за счет Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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