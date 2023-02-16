Ростех анонсировал контракты на десятки самолетов и вертолетов для авиаперевозчиков

ОАК намеревается поставить к концу 2025 года «Аэрофлоту» 63 гражданских самолета, восемь самолетов планируется поставить «Авроре», также «Вертолеты России» намерены за три года поставить заказчикам 107 вертолетов, сообщили в Ростехе.

Подписаны контракты на производство 71 пассажирского самолета и 107 вертолетов, в рамках контрактов в 2023-2025 годах «Аэрофлот» получит 63 лайнера, включая 18 МС-21 и 34 SSJ New и 11 Ту-214, цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

В этот же период 17 российских авиакомпаний получат 86 Ми-8АМТ/Ми-8МТВ. Дальневосточный перевозчик «Аврора» с 2024 по 2026 годы получит восемь SSJ New, 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3.

Производство и поставку рассчитывают софинансировать по программам льготного лизинга за счет Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых.

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