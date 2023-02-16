В Калининградской области презентовали первый художественный фильм о Нюрнбернгском трибунале
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В Светлогорске Калининградской области состоялся премьерный показ фильма Николая Лебедева «Нюрнберг» – первая в мировом кинематографе полнометражная лента о международном военном трибунале, где судили руководителей Третьего Рейха.
Большой блок съемок прошел в локациях Калининградской области, где сохранилась немецкая архитектура, передает «Федерал пресс».
«В звездном ансамбле фильма: Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко», – отмечают создатели кинокартины.
Одной из важнейших декораций для ленты стал «Зал 600», который воссоздали для съемок.
Фильм «Нюрнберг» Николая Лебедева выходит в широкий прокат 23 февраля.
Глава МИД Сергей Лавров указал на важность фильма «Нюрнберг» в борьбе с фальсификациями истории.
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