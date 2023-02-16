 

В Калининградской области презентовали первый художественный фильм о Нюрнбернгском трибунале

16.02.2023, 19:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Светлогорске Калининградской области состоялся премьерный показ фильма Николая Лебедева «Нюрнберг» – первая в мировом кинематографе полнометражная лента о международном военном трибунале, где судили руководителей Третьего Рейха.

Большой блок съемок прошел в локациях Калининградской области, где сохранилась немецкая архитектура, передает «Федерал пресс».

«В звездном ансамбле фильма: Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко», – отмечают создатели кинокартины.

Одной из важнейших декораций для ленты стал «Зал 600», который воссоздали для съемок.

Фильм «Нюрнберг» Николая Лебедева выходит в широкий прокат 23 февраля.

Глава МИД Сергей Лавров указал на важность фильма «Нюрнберг» в борьбе с фальсификациями истории.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10.21 / AstraZeneca назвала эффективным свой коктейль из антител от COVID-19

11.06.21 / Пушков оценил заявления Украины о войне из-за «Северного потока – 2»

28.10.20 / Turkish Airlines отправит всех иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск из-за COVID-19

05.12.20 / Макрон объяснил решение не отвечать на новый выпад Эрдогана

01.01.22 / В Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией

16.12.21 / Канцлер ФРГ счел правильной высылку российских дипломатов из Берлина

05.01.23 / Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

28.02.21 / В ФРГ объяснили невозможность отказа от «Северного потока – 2»

23.09.21 / Суд в Лондоне признал, что для наложения всемирного ареста на активы Жеваго оснований достаточно

29.09.20 / “Лохматое золото”, Березовский, Абрамович, жены для олигархов. Интервью Гордона с Листерманом. Трансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика