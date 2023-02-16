В США разбираются с причинами частых инцидентов с пассажирскими самолётами

Федеральное управление гражданской авиации США инициировало разбирательство после нескольких инцидентов с самолётами. О некоторых стало известно лишь недавно. Но все они могли привести к гибели десятков людей. АBC News сообщает, что власти планируют пересмотреть нормы безопасности и культуру поведения в авиации.

Этим утром Федеральное управление гражданской авиации собирает команду экспертов для изучения безопасности полётов после нескольких инцидентов с пассажирскими самолётами.

СТИВ ГАНЬЯРД, полковник в отставке: За последние несколько месяцев произошла целая серия очень серьёзных потенциально неудачных случаев, которые могли привести к ужасным последствиям, включая гибель людей.

Совсем недавно стало известно о таком инциденте во время полёта в декабре. Рейс United Airlines из Мауи стал резко терять высоту, падение составило более 400 метров за 20 секунд. До поверхности Тихого океана оставалось чуть более 230 метров.

РОД УИЛЛИАМС, пассажир: Между нами сидели наши дети. Я подумал, что это конец.

Пассажиры говорят, что молились о чуде. Другие визжали от ужаса.

МИТЧ МАЛЕР, пассажир: Помню, смотрю в иллюминатор, увидел океан и подумал: «Что происходит?!» Это было похоже на аттракцион ужасов в Диснейленде. Было ощущение, что желудок сместился к горлу.

Пилотам удалось снова набрать высоту и долететь до Сан-Франциско. Авиакомпания сообщила, что пилоты проходят дополнительную подготовку.

Другой опасный случай произошёл в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Самолёт авиакомпании Delta едва не столкнулся с самолётом American Airlines, который пересекал взлётную полосу. Это могло стать крупнейшей авиационной катастрофой в истории США.

Пилоты American Airlines теперь вызваны на допрос по повестке от Национального совета по безопасности на транспорте. Перед этим они отклонили три запроса на беседу в рамках расследования.

Велика вероятность, что записи из кабин пилотов обоих инцидентов отсутствуют. Причина в том, что оба самолёта последовали дальше по назначенному плану, в то время как записи и данные сохраняются лишь два часа.

СТИВ ГАНЬЯРД, полковник в отставке: Если самолёт взлетает и совершает дальний перелёт, запись ведётся поверх предыдущей. Соответственно, она пропадает. Федеральное управление гражданской авиации ведёт работу, чтобы добиться увеличения отрезка записи до 25 часов. Таким образом, даже если самолёт совершает длительный перелёт, мы всё равно сможем отмотать запись назад и проанализировать данные, чтобы разобраться в причинах проблемы.

Федеральное управление гражданской авиации заявило о планах изучить нормы поведения и структуру аэрокосмической системы США. Кроме того, в следующем месяце пройдёт встреча с лидерами индустрии для обсуждения шагов по повышению уровня безопасности.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2023 года.