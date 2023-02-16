На пути к статусу сверхдержавы — 19FortyFive о росте военной мощи Индии

Индия продолжает свой путь к статусу сверхдержавы и развивает собственный военный потенциал, пишет портал 19FortyFive. Нью-Дели наладил строительство индийских авианосцев и истребителей для обеспечения независимости от поставок иностранного вооружения.



AP

На этой неделе индийский истребитель собственного производства совершил первую посадку на палубу авианосца «Викрант» собственной постройки. Вступление на боевое дежурство второго по счёту в арсенале ВМФ Индии авианосца может показаться знаменательным изменением индийской военно-морской стратегии. Начальник военно-морского штаба ВМС Индии адмирал Хари Кумар назвал посадку и последующий взлёт самолёта «важнейшим шагом» на пути к самостоятельному проектированию, строительству и эксплуатированию авианосцев и палубной авиации, пишет портал 19FortyFive.

Зависимость от иностранных компаний в области военной техники могла бы поставить под угрозу стратегическую автономию Индии в военное время, что уже случалось ранее. Во время второй индо-пакистанской войны в 1965 году правительство США ввело эмбарго на поставки оружия обоим комбатантам в надежде усмирить противоборствующие стороны. Американские оборонные компании отказались от поставок крайне необходимых запасных частей и предоставления технического обслуживания военной техники, что возмутило индийское руководство. Для того чтобы избежать похожих ситуаций в будущем, было принято решение о диверсификации своей базы поставщиков оружия и, в конечном итоге, добиться самодостаточности в области вооружений, отмечает 19FortyFive.

Индия повернулась, в частности, к Советскому Союзу, который был заинтересован в развитии военных связей с Нью-Дели. Советское вооружение, возможно, уступало тому, что создавалось на Западе, но индусы могли рассчитывать на его доступность в случае необходимости. Отчасти из-за этого Индия по сей день приобретает оружие у множества иностранных и отечественных поставщиков. Разнообразный портфель производителей оружия обходится дорого с точки зрения оперативной совместимости, однако снижает способность накладывать вето извне на военные опции Нью-Дели, и индийцы считают такой компромисс оправданным, пишет портал.

Полная самодостаточность в вооружениях была бы ещё лучше в будущих конфликтах с Пакистаном, Китаем или каким-либо другим предполагаемым противником. В этом смысле адмирал Кумар прав: теперь, когда «Викрант» присоединился к флоту, в индийской морской стратегии наступила новая эпоха. Тем не менее ВМС Индии по-прежнему потребуется помощь с некоторыми системами для своих авианосцев, особенно с электромагнитными катапультами и аварийно-спасательным оборудованием, хотя индийская промышленность теперь может производить свои собственные корпусы и самолёты, пишет 19FortyFive.

Однако со стратегической точки зрения дебют нового авианосца далёк от революционного. Технические характеристики корабля недотягивают до американских и китайских кораблей такого типа, а судьба проектируемого третьего суперавианосца «Вишал» пока остаётся неопределённой. Индии потребуется от четырёх до шести авианосцев для одновременного патрулирования обоих морских флангов субконтинента. Создание флотилии такого размера не является ближайшей перспективой, а это означает, что в обозримом будущем ВМС Индии будет трудно справиться, если Китай и Пакистан решат одновременно напасть в Бенгальском заливе и Аравийском море, подчёркивает автор.

Неторопливый темп развития индийской авианосной авиации свидетельствует о том, что региональная держава чувствует себя комфортно в своём стратегическом окружении. Тем не менее два авианосца ВМС Индии едва ли можно назвать грозной военно-морской силой. Когда Нью-Дели ускорит проектирование и строительство авианосцев, это станет предупредительным знаком того, что правящая элита Индии утвердила новую форму индийской версии доктрины Монро. В какой форме такая доктрина будет принята, зависит от того, как индийские государственные деятели и военные оценят тенденции в окрестностях субконтинента, резюмирует 19FortyFive.