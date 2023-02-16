 

Apple отложила выпуск своей гарнитуры смешанной реальности из-за неисправностей

16.02.2023, 18:00, Разное
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Компания Apple отложила выпуск своего первого шлема смешанной реальности (MR) с апреля 2023 года на июнь 2023 года. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

Гурман утверждал, что Apple анонсирует новое устройство во время конференции WWDC 2023. Однако компания решила отменить апрельский анонс из-за того, что “тестирование продукта показало, что аппаратные и программные проблемы все еще требуют исправления”. По словам Гурмана, Apple уже некоторое время работает над гаджетом, сочетающим виртуальную и дополненную реальности. Эта задержка уже не первая.

В 2015 году появились первые сообщения о том, что Apple создает такое устройство. Первоначально планировалось, что анонс состоится в июне 2022 года. Однако он был перенесен на январь 2023 года. Теперь мероприятие запланировано на июнь 2023-го.

Гаджет Apple MR будет стоить около 3 000 долларов. Гурман назвал эту цену “разочаровывающей”.


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