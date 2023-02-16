Овнам нравится завоевывать дам: как женить на себе мужчину в зависимости от его знака зодиака

Каждой женщине под силу женить на себе любимого мужчину – нужно лишь знать “слабые места” избранника. Однако определить это на первом свидании в большинстве случаев не представляется возможным. Что же, тогда на помощь придет астрология. В нашей статье описаны особенности характера мужчин определенных знаков зодиака, которые вы можете использовать для достижения амурных целей.

Овен

Мужчинам-Овнам очень нравится самостоятельно завоевывать дам, поэтому если вы хотите связать себя отношениями с такой личностью, то приготовьтесь постоянно ставить перед ухажером сложные задачи. Не бойтесь вызвать ревность у азартного партнера – это заставит его проявить настойчивость и на деле доказать свои чувства, главное – не перегибайте палку.

В отношениях рекомендуется всегда выдерживать определенную дистанцию, даже если вы уже перешагнули черту, за которой находится физическая близость. Если вы упадете к ногам Овна или распахнете перед ним душу, то рискуете столкнуться с тем, что мужчина потеряет к вам интерес.

Телец

Мужчины, рожденные под знаком Тельца, обожают заключать выгодные сделки, поэтому простым обольщением тут дело не обойдется. Вы должны доказать ухажеру, что если он начнет с вами отношения, то извлечет из этого огромную выгоду.

Не стесняйтесь позволить своему избраннику немного больше, чем это делают остальные женщины для своих мужчин. Телец будет неизбежно сравнивать вас с другими представительницами противоположного пола, и если он будет видеть в вас ценность, то ни за что не упустит возможность взять вас в жены.

Близнецы

Покорить сердце неугомонного мужчины, которому покровительствует знак Близнецов, – та еще работенка. Большинство таких людей попросту не понимают, зачем им связывать себя обязательствами, однако если вы сможете доказать партнеру, что с вами его ждет разнообразная и увлекательная жизнь, то можете не сомневаться, что рано или поздно он изменит свое отношение к браку.

Огромную пользу принесут вам умения, которыми не могут похвастаться другие представители прекрасного пола. Также не стоит игнорировать возможности, чтобы отправиться в совместное путешествие и получить множество приятных эмоций.

Рак

Прежде всего стоит отметить, что Рак ищет себе избранницу, которая будет иметь схожий характер с его матерью. Если вы сможете сдружиться с будущей свекровью, то заработаете несколько дополнительных очков репутации в свою копилку. У мудрой женщины вы можете научиться готовить любимые блюда Рака, чем также сможете его удивить.

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Покажите своему возлюбленному, что вы настроены на длительные отношения, а он для вас является именно тем мужчиной, которого вы искали в течение всей жизни – от такого признания не устоит ни один Рак.

Лев

Царственные Львы больше всего любят ощущать себя значимыми для окружающих. Чтобы завоевать внимание такого мужчины, придется постоянно хвалить его, однако важно делать это своевременно, дабы ваши слова не звучали чересчур лестно. Кроме того, Львы обожают красоту, поэтому с удовольствием свяжут свою жизнь с женщиной, которая внимательно следит за своим внешним видом. Элегантность и эрудированность также поможет вам достигнуть поставленной цели.

Однако ни в коем случае не показывайте Льву, что вы считаете себя умнее него, ведь это может очень больно задеть его чувство собственного достоинства.

Дева

Еще в юношеском возрасте мужчина-Дева заранее формирует определенное представление о будущей семье, поэтому не постесняйтесь напрямую его спросить о том, что значит для него идеальная жена. Если вы действительно постараетесь приблизиться к этому идеалу, то можете не сомневаться, что ваш партнер по достоинству оценит старания и рано или поздно сделает вам предложение руки и сердца.

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В совместной жизни вы должны показать себя идеальной хозяйкой – следите за тем, чтобы дома был порядок, а стол ломился от домашней еды.

Весы

Мужчины-Весы часто увлекаются женщинами, однако практически никогда не знают, чего именно они хотят от отношений. Чтобы добиться предложения руки и сердца от такого партнера, придется развить в нем решительность. Делайте это постепенно и ненавязчиво, иначе есть риск отпугнуть вторую половинку. Наталкивайте партнера на правильные мысли, но делайте это аккуратно, дабы он чувствовал, что самостоятельно до этого додумался.

Ни в коем случае не позволяйте сторонним личностям вторгнуться в ваши отношения. Нередко случалось так, что женщина расставалась с мужчиной, рожденным под знаком Весов, из-за неуместных советов своей матери.

Скорпион

Представители этого знака обладают развитым чутьем, поэтому ни за что в жизни не пытайтесь их обмануть. Впрочем, у такого мужчины есть свои слабые места. К примеру, вы можете использовать его фобии, чтобы показать себя в роли человека, на которого он может опереться.

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Также немаловажную роль для Скорпиона имеет вопрос касательно верности. Если такой мужчина будет уверен в том, что на вас можно положиться, можете считать, что обручальное кольцо уже практически к вас в кармане. Главное при этом – избегать фальши, ибо если он ее почувствует, у вас вряд ли что-то получится.

Стрелец

Больше всего Стрельцы ценят эмоции и впечатления, которые ему дарит вторая половинка. Если вы сможете каждый день удивлять партнера чем-то новым, то можете не сомневаться, что очень скоро он сделает вам предложение руки и сердца. Поэтому научитесь находить что-то интересное даже в ежедневной рутине, а также почаще выбирайтесь из дома и интересуйтесь чем-то новым.

Если вы чувствуете, что ваши отношения застоялись, то устройте что-то такое, от чего у вас и вашего мужчины захватит дух. Например, совершите прыжок с тарзанки или парашюта – адреналин поможет вам почувствовать себя живыми.

Козерог

Чтоб добиться Козерога-мужчины, представительнице прекрасного пола потребуется немало времени. Такие личности не любят спешки, поэтому важно развивать отношения с партнером постепенно, давая ему время, чтобы к вам привыкнуть. Если вы не хотите посеять между вами зерно раздора, то откажитесь от критики в адрес любимого человека или по крайней мере делайте это косвенно, дабы он сам понял свои ошибки.

Крайне важно, чтобы мужчина не чувствовал стыд за те или иные поступки, поэтому не стоит строить из себя жертву и обижаться на мелочи.

Водолей

Водолею претит сама мысль о женитьбе, поэтому связать себя узами брака с таким мужчиной будет действительно непросто. Ваша задача – доказать возлюбленному, что без вас он не сможет прожить и дня, а брак – это всего лишь формальность, которой не стоит бояться.

Ни в коем случае не заставляйте Водолея подчиняться глупым правилам, наоборот – дайте ему немного свободы, например, в общении с другими представительницами противоположного пола. Лишь в этом случае представитель знака почувствует, что на вашем фоне другие женщины ему попросту неинтересны, а значит, следует точно жениться.

Рыбы

Мужчины, рожденные под знаком Рыб, любят представлять себя в роле рыцаря или спасателя для своей второй половинки. Поэтому если вы хотите завоевать расположение своего партнера, то позвольте ему себя “спасти” и взять на себя ответственность за ваше будущее. Ни в коем случае не пытайтесь уладить проблемы самостоятельно – это будет говорить лишь о том, что вы не доверяете своему мужчине.

Подвести партнера к мысли о создании брака можно с помощью религии – напомните, что союз между мужчиной и женщиной – это благословение свыше.