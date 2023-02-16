 

“Пора стиснуть зубы”: отказавшийся от своей фамилии внук Пугачевой лишился всего

16.02.2023, 17:42, Разное
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31-летний Никита Пресняков сбежал из России после объявления о частичной мобилизации. Сейчас внук Аллы Пугачевой находится в США, где пытается найти себя. В России его знали как актера и музыканта. На чужбине же он решил заняться съемками клипов для других артистов.

Сын Кристины Орбакайте даже отказался от своей фамилии и взял псевдоним. Для американцев он Nick Pres – режиссер видеоклипов или, как говорят местные, clipmaker. Очевидно, что в чужой стране Преснякову придется несладко. Как отметил блогер Рустам Солнцев, из-за переезда внук Пугачевой лишился всего, что его окружало раньше.

Мол, все члены семьи Аллы Пугачевой разбросаны по миру, и теперь каждому, в том числе Никите, придется быть сильнее. “Все должны работать, стиснуть зубы”, – сказал Солнцев. По словам Рустама, настал момент, когда Пресняков должен доказать, что он из себя представляет.

Блогер признался, что будет лишь рад за 31-летнего внука Аллы Пугачевой, если у того получится добиться успехов в выбранной карьере. Режиссура видеоклипов – весьма прибыльное дело, особенно в США, подчеркнул Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro.


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