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16.02.2023, 17:40, Новости дня
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Молдавский парламент в четверг утвердил новое руководство страны, его должен возглавить бывший глава министерства внутренних дел Дорин Речан.

Речана утвердили в должности премьер-министра большинством голосов парламентариев, передает РИА «Новости». Вместе с ним утвердили и кабинет министров.

В 2010-2012 годах Речан занимал должность заместителя министра информационных технологий и связи, до 2015 года был главой МВД. В 2016-2022 годах трудился в разных международных организациях.

Предыдущим премьером Молдавии была Наталья Гаврилица, она объявила об отставке 10 февраля.

Сам Речан заявлял, что намеревается добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных РФ с территории непризнанной ПМР.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как президент Украины Владимир Зеленский повлиял на смещение молдавского правительства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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