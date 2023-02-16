 

Эксперты РАНХигС предложили сократить в России школьные летние каникулы

16.02.2023, 17:40, Новости дня
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Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХигС) предложили сократить самые длинные школьные летние каникулы в мире, сославшись на высокий детский травматизм и смертность в это время.

По словам ученых из Российской академии народного хозяйства и государственной службы, в РФ самые длинные летние каникулы в мире: в Германии и Дании дети в это время отдыхают полтора месяца, во Франции – два месяца.

В РАНХиГС аргументировали сокращение каникул высоким детским травматизмом. По данным вуза, смертность у детей 5-9 лет летом вырастает на 21%, а у подростков 10-14 лет – на треть, 15-19 лет – на 19%. Эксперты заявили, что во всех других странах такой неутешительной статистики нет, пишет «Комсомольская правда».

Предполагается, что решение о сокращении каникул будет принято, но основанием станет перегруженность школьной программы и падение уровня знаний.

Ранее Рособрнадзор описал схему отказа от Болонской системы. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. Выпускников необходимо предупредить хотя бы за два года об изменениях, а студенты не должны пострадать.

Также он отметил, что возвращение к системе образования, которая была до введения ЕГЭ сегодня невозможно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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