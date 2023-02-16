 

Пленный «азовец» рассказал об убийствах гражданских в Мариуполе

16.02.2023, 17:40, Новости дня
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Боец батальона «Азов» (запрещен в России) Вадим Гуменюк с позывным «Флит», сдавшийся в плен с завода «Азовсталь» в мае 2022 года рассказал, как пытал и убивал военных и гражданских в Мариуполе.

24 февраля 2022 года «Флит» находился в поселке Урзуф Донецкой области. В этот день ему сообщили, что он мобилизован, выдали оружие. Мужчину отправили в Мариуполь, где он выполнял боевые задания, говорится на сайте проекта «Трибунал».

В один из дней он вышел прогреть автомобиль, и зашел в гараж, который находился рядом с позицией. Там «азовец» встретил военнослужащих территориальной обороны и сил спецопераций, которые указали ему на двух связанных гражданских.

Как объяснили «Флиту» сослуживцы, один из задержанных якобы являлся корректировщиком огня и будто бы имел отношение к гибели от артиллерийского обстрела 17 украинских срочников.

«Флит» без получения приказа стал допрашивать указанного мужчину, пытаясь выяснить у него информацию относительно передачи военных данных. Не получив ответа, украинский военный отрезал гражданскому правое ухо.

В начале марта 2022 года «Флиту» сообщили о необходимости вывезти вышеуказанных двух пленных за ТЦ «Порт Сити» и расстрелять их, что он и сделал вместе с другим бойцом. Также «азовец» признался в убийстве военных ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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