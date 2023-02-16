Терешкова рассказала, как летала на воздушном шаре над Пентагоном

Автор поправок в Конституцию РФ, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова рассказала, как пролетала на воздушном шаре над штаб-квартирой Пентагона в Арлингтоне.

По словам первой женщины-космонавта, инцидент произошёл в 1965 году и был вызван метеофакторами.

– Я приехала на Кубу выступить перед студентами, ребята интересовались, как выглядит их замечательный остров из космоса. К сожалению, я в невесомости уснула, и мало что успела увидеть, но пообещала в следующий раз обязательно посмотреть на Кубу сверху. Мне директор их национального космического агентства предложил посмотреть на эту замечательную страну с воздушного шара, – рассказала депутат.

По словам Терешковой, вначале полёт проходил хорошо, но затем погода испортилась, подул сильный ветер и воздушный шар улетел в сторону США.

– Я сначала подумала, какой же красивой стала Куба, особенно мне понравилось пятиугольное здание. И тут Хосе сказал, что мы в США, а это здание – Пентагон, – уточнила парламентарий. – Американцы подняли на перехват истребители, по нам стреляли, но не попали. Мы успешно приземлились на лужайке внутреннего двора. Нас арестовали, кто-то узнал меня, но пришлось несколько суток посидеть в КПЗ. А потом Леонид Ильич [Брежнев] договорился и я вернулась в СССР. А Хосе вообще повезло, он попросил политическое убежище, а позже гражданство.

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