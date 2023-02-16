Скандалы: Почему у заслуженных родителей вырос сын-монстр

Тайна убийства разведчиков на Ленинском проспекте

Ужасное убийство семьи дипломатов-разведчиков Ковалевых (имена и фамилии изменены – прим. авт.) в начале февраля было раскрыто всего за сутки. Под тяжестью доказательств сотрудник службы протокола Совета Федерации РФ Андрей Ковалев признался в кровавой расправе над родителями. Главное следственное управление СКР по Москве предъявило ему обвинение, мужчина арестован. Официальный мотив – личная неприязнь.

Но что скрывается за этой короткой сухой цитатой из протокола? Почему у таких родителей вырос монстр?

И как Ковалевы, всю жизнь посвятившие чужим тайнам, познавшие психологию человеческой души по долгу службы, проглядели врага в собственном доме? Мы узнали историю заслуженной и очень закрытой семьи, а также выяснили, на чем прокололся сын разведчиков.

Очень похожая история в Москве уже была. И параллели напрашиваются сами собой: даже улица, на которой произошли две дипломатические трагедии, одна и та же. И в том, и в другом случае злодеи имели все для того, чтобы сделать великолепную карьеру. Но в итоге пошли на страшное злодеяние.

Садист со Смоленской площади — так журналисты окрестили бывшего коллегу Андрея Ковалева по МИДу Александра Шилина. И различий между этими «недодипломатами» мало. Оба служащих вошли в историю как безжалостные убийцы своих близких. Оба убийства случились на Ленинском проспекте — вотчине сотрудников ведомств международных отношений. Только вот садист Шилин в 2017 году, убив женщину с ребёнком, лишил жизни и себя, а отцеубийце Ковалеву не хватило мужества и он выбрал другой путь.

Убийство без следов

Изначально в планы Андрея явно не входило саморазоблачение. Более того, он попытался скрыть своё ужасное преступление и избежать ответственности. 6 февраля утром он вызвал в дом родителей экстренные службы.

Прибывшим сотрудникам полиции он рассказал, что пришёл проведать родителей — 72-летнего Василия Игоревича и 74-летнюю Валерию Никитичну, но они были мертвы — на их телах эксперты обнаружили ножевые ранения.

По виду и поведению Андрея Ковалева сначала его никто не заподозрил — мужчина был опрятен, безутешен…

Основными версиями поначалу было разбойное нападение гастарбайтеров и месть соседа-военного, с которым у Ковалева-старшего незадолго до трагедии был конфликт из-за собак — псы накинулись на супругу Василия Игоревича, и он заступился за жену. Оперативников удивило отсутствие отпечатков пальцев посторонних. Они решили, что убийца действовал в перчатках и вообще позаботился о том, чтобы замести следы. Например, сыщики скрупулезно изучили содержимое мусоропровода в поисках орудия убийства.

Но в скором времени картина прояснилась. Сыщики обнаружили видеокамеру, которая зафиксировала, как Андрей Ковалев накануне приходил к родителям. На допросе бывший сотрудник МИДа, а ныне референт Совета Федерации не смог внятно объяснить последний визит. А потом, видимо, осознав, что партия проиграна, рассказал как развивались события.

По словам мужчины, у него был затяжной конфликт с матерью, и убить он хотел именно её. Якобы Валерия Никитична упрекала сына в том, что он не добился карьерных высот и не оправдал родительских ожиданий.

5 февраля в воскресенье он приехал в квартиру на Ленинском проспекте с одной целью — покончить с матерью. Сын напал на неё с ножом, а отца, по его словам, убивать не планировал, но тот вышел на шум и тоже стал жертвой собственного сына. Андрей забрал с собой нож и выкинул его, а дома дочиста отмыл ботинки, которые испачкал в крови родителей. Ковалев-младший был арестован, мотивом чудовищной расправы названа личная неприязнь, но истинная причина могла быть куда более болезненной, чем упреки в несостоятельности.

Чтобы было понятно, о чем речь, расскажем о семье Ковалевых более подробно.

Секретная служба и дачное хозяйство

Официально их биография была засекречена и что-либо узнать о прошлом пары крайне сложно. А сами Ковалевы в виду своей профессии не делились подробностями своей жизни даже с друзьями.

О происхождении Василия Игоревича есть очень скупые данные — известно только, что он родился в Ялте. Его жена Валерия Никитична родом из очень уважаемой семьи. Её отец — боевой генерал, награждённый пятью орденами Боевого Красного Знамени, орденом Ленина, Красной Звезды, Кутузова и множеством медалей. Мать трудилась главбухом в онкологической клинике.

С молодых лет пара служила в разведке и, по нашим данным, проживала за границей. Одна из стран, где выполняли свой долг Ковалевы — Алжир.

В своих воспоминаниях один из руководителей СВР — Вадим Кирпиченко цитировал речь Леонида Брежнева, которую генсек адресовал ему на приёме по случаю назначения его руководителем Управления «С». Покойный разведчик был шефом Ковалевых, когда курировал направление бывших французских колоний. «Работа в нелегальной разведке штучная, туда должны идти самые стойкие, смелые, сильные, без всяких слабостей и изъянов люди. Партия ценит этот коллектив», — говорил Брежнев.

На пенсию Василий Игоревич вышел в звании полковника и с очень серьезными связями. Благодаря знакомствам в дипломатических и силовых кругах, Ковалев старший обеспечил себе и своей семье безбедную старость. Как рассказали знакомые, разведчик многим помог и продолжал помогать контактами и личным авторитетом. Взамен благодарные друзья брали некоторые хлопоты старшего товарища на себя.

Например, Василий Игоревич числился сотрудником ЧОПа, руководит которым его приятель бывший сотрудник ГУСБ МВД. Их в своё время познакомил общий друг — офицер ГРУ. От фирмы за Ковалевым был закреплён автомобиль с водителем. Говорят, что на момент ареста на его сына была оформлена не одна квартира в Москве и не один надел земли в престижных районах Подмосковья. Изначально следователи предположили, что мотивом мог стать пресловутый «квартирный вопрос», но позже эта версия отошла на задний план.

Что касается отношений в семье, то супруги Ковалевы сохранили и пронесли свои тёплые чувства друг к другу сквозь годы. С особым трепетом к своей жене, которую ласково называл Ляля, относился Василий Игоревич.

Примерно 28 лет назад у Валерии Никитичны обнаружился серьезный недуг — опухоль в желудке. Врачи на родине развели руками и дали неутешительный прогноз, мол, жить пациентке осталось меньше месяца. Полковник не хотел смириться с таким исходом и смог организовать поездку в Германию. Немецкие врачи сделали уникальную на то время операцию: новый желудок для Валерии Никитичны был собран из кишечника. С тех пор женщину больше не мучала болезнь, Ковалевы периодически ездили за границу на осмотры, а Василий Игоревич окружил супругу ещё большей заботой.

Главным увлечением, особенно в последние годы, для Ковалевых было садоводство. Каждое лето семья выезжала на дачу в СНТ под Истрой. Участок там получила в своё время мама Валерии Никитичны. Там же познакомился со своей первой женой сын Ковалевых — Андрей. По соседству с ними находится дача бывшего посла России в Японии, известного профессора-японоведа. Семьи хорошо дружили, и сын разведчика женился на дочери дипломата. Однако брак длился всего пару лет — молодые люди быстро расстались, их семьи тоже отдалились друг от друга. На тот момент Андрей также трудился в МИДе в экономическом департаменте, но по какой-то причине был уволен столь же стремительно, как и стал холостяком.

При этом профессорская семья — не единственные друзья Ковалевых из дипломатических кругов. До недавнего времени они очень тесно общались с бывшим послом России в Кувейте. Они познакомились ещё в 1980-х годах в Алжире, где дипломат входил в состав дипмиссии. Но в последнее время экс-посол замкнулся в себе из-за потери близкого человека, и общение сошло на нет..

В дальнейшем родители устроили Андрея работать сначала в Государственную думу, а потом и в Совет Федерации. Если Василий Игоревич, как настоящий разведчик, никому и ничего не рассказывал (среди знакомых не из дипломатического круга можно назвать разве что сторожа СНТ, и то, кроме игры в нарды их больше ничего не связывало), то Валерия Никитична кое с кем всё же делилась своими переживаниями и радостями. Например, не так давно она хвасталась подругам, что Андрея повысили до начальника отдела службы протокола.

Незадолго до трагедии она с мужем путешествовала в Армению (там у женщины нашлись какие-то дальние родственники) и отправляла видео прогулок по Еревану подругам. В конце января Ковалевы прилетели в Москву. Валерия Никитична несколько дней провела в столичной больнице, а вскоре после выписки случилось страшное.

Из родственников в Москве у пожилой пары осталась только двоюродная сестра убитой. Она тоже дочь генерала (могилы орденоносцев находятся рядом), и ей около 80 лет.

Скелет в шкафу

Ни один человек из десятка опрошенных нами знакомых Ковалевых не припомнит каких-либо ссор или конфликтов в семье. Напротив, отец и сын всегда заботились и хлопотали вокруг Ляли. Минувшим летом она сломала руку на даче, и первым на помощь приехал Андрей — отвёз мать в истринскую клинику к травматологу.

Однако об одной проблеме Валерия Никитична рассказывала с нескрываемой грустью. Пожилая женщина очень хотела внуков и постоянно заводила на эту тему разговор с сыном.

Несколько лет назад Андрей сошёлся с дочерью художницы. У женщины на тот момент уже был взрослый сын от предыдущего брака, которого Ковалевы также радушно приняли в семью. Новую пассию и даже её мать (она привозила в дар свои работы) видели и в СНТ. Пара появлялась нечасто, они гуляли на даче с собачкой и уезжали обратно в город. Андрей переехал от родителей в квартиру к подруге на Кутузовский проспект, которую она получила в наследство.

«Ляля рассказывала, что постоянно намекала сыну — мол, когда внуков сделаете, а он ей только и отвечал: мы работаем над этим», — пересказала диалог матери с сыном подруга Валерии Никитичны.

По словам собеседницы, Ковалева отчаялась увидеть внуков настолько, что вознамерилась взять ребёнка из детского дома. Пожилая дама уже начала собирать документы, но Василий Игоревич отговорил её.

Возможно, именно в этом кроется главный мотив убийства. Знакомые семьи между собой говорят, что родители считали сына недотепой.

Не исключено, что именно чрезмерная родительская опека стала для Ковалева-младшего непосильной ношей. И сбросить ее он решил самым жутким способом – расправиться с родителями.

Виктория Чумакова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”