 

Мнение: О троллинге Суркова

16.02.2023, 17:15, Разное
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Одно слово, три буквы — а какой резонанс!

Все пишут, что экс-помощник президента России Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову сообщил, что при работе над минскими соглашениями он якобы изначально не исходил из того, что они должны быть выполнены. Но тут важна форма, а не только содержание.

Она до крайности примечательна.

И заслуживает того, чтобы быть приведённой целиком.

— Год назад, за неделю до начала СВО Вы предсказали, что #Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано?
— Да.
— Считаете ли вы действия нашей армии эффективными?
— Да
— Работая над минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены?
Нет.
— Нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада?
— Да.

То есть, на все вопросы Владислав Сурков отвечал только «да» и «нет». И все ответы в интервью построены в порядке «да, да, нет, да» — такое сочетание было лозунгом сторонников президента Бориса Ельцина перед референдумом 1993 года. Что бы это значило?

Вот конспирологическая версия.

Сурков конечно, очень стильный. Интервью его, которое все цитируют по Минским соглашениям, оно же очень необычное. Оно состоит только из 4 слов. Смысл интервью в вопросах, на которые он так отвечает. И всё это оборачивается тоже шуткой в стиле постмодернизма. Ведь «Да Да Нет Да» — это не только ответы Суркова, это формула агитации на референдуме 25 апреля 1993 года о доверии тогдашнему президенту Борису Ельцину.

Тогда народ ответил по всем вопросам в поддержку Бориса Ельцина. И в результате Борис Ельцин пошёл в наступление, в сентябре незаконно распустил парламент и совершил, по сути, государственный переворот. Таким образом? интервью Владиславf Суркова, возможно, не о Минских соглашениях, а предупреждение о возможности государственного переворота сверху?

Остаётся только гадать…

То есть, кто-то сомневается, что Владислав Сурков — тролль высочайшего уровня мастерства, и бесполезно искать в его словах иной смысл, кроме собственно троллинга?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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