Банк России планирует продлить ограничения на снятие валюты

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк РФ не имеет шансов на системную либерализацию валютного контроля. Причем после 9 марта могут быть продлены ограничения на снятие наличной валюты.

Набиуллина в кулуарах уральского форума “Кибербезопасность и финансы” заявила, что “к сожалению” нет возможности системного ослабления валютных ограничений. Жесткие ограничения были вначале введены Центральным банком, но по мере стабилизации финансовой ситуации их начали ослаблять.

С 9 марта по 9 сентября 2022 года Центробанк установил временный порядок проведения операций с наличной валютой. Затем он был продлен еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года. На данный момент клиенты банков могут снять со своих валютных счетов до $10 000 в наличной валюте, остальные средства также можно снять, но уже в национальной валюте по курсу Центробанка.