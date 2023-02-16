Асимметричные, со сборками на талии и завязками на рукавах: лучшие модели женских топов на пуговицах

Женские топы на пуговицах сегодня находятся в тренде и являются очень популярными. И это неспроста, поскольку такие модели верха визуально увеличивают рост и делают фигуру более стройной. Преимуществом является и то, что данные предметы одежды отлично сочетаются с любыми другими вещами и могут использоваться для стилизации любого образа.

Со сборками на талии

Очень стильная и эффектная модель с широкими рукавами длиной в три четверти, а также сборками на талии. Ее плюсом является то, что топ может использоваться обладательницами разных типов фигур. Размер груди не имеет значения, как не испортит образ и наличие небольшого животика. Все недостатки будут удачно скрыты, а достоинства подчеркнуты.

Четырехцветная модель

Очень оригинальная и привлекательная модель топа (на главном фото справа), у которой есть также множество преимуществ. Свободная рубашка-платье на вертикальных пуговицах является максимально практичной, ее можно носить навыпуск или заправлять в брюки, можно также подчеркнуть талию при помощи стильного ремня или пояса. Сочетание четырех цветов открывает множество возможностей, поскольку такую вещь можно стилизовать под любой наряд, комбинировать с изделиями разных оттенков. Цветов будет достаточно для гармоничного сочетания с остальными вещами.

Укороченный фланелевый топ в клетку

Также очень креативная и экстравагантная модель, прекрасно смотрящаяся с брюками с высокой посадкой или юбкой. Оригинальность состоит в использовании разных расцветок клеток. Такую рубашку вы можете легко пошить сами, использовать два разных топа. К примеру, оба несколько потеряли товарный вид или просто вам немного надоели. Отрежьте их по длине и соедините две разные половины. У вас гарантированно появится уникальное изделие, повторения которому не будет.

С завязками на рукавах

Очень нежный и женственный топ не только красивого выглядит, но и дает возможность регулировать длину рукавов. По вашему желанию они могут быть длинными, три четверти и даже короткими. При наличии универсальной ткани, которую можно использовать для разных сезонов, эта модель станет очень практичной. Вы действительно сможете ее сочетать как с теплыми, так и с летними вещами.

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С рукавами-фонариками

Рукава-фонарики по-прежнему в тренде, и у вас есть прекрасная возможность использовать эту деталь при выборе фасона своей блузы. Широкие манжеты, свободный крой, модный мелкий горошек и полупрозрачная ткань являются показателями того, что вы предпочитаете носить модную одежду. Кроме того, блуза может быть как повседневной, так и нарядной, у нее на это есть все основания.

Многослойная рубашка

Очень оригинальная и стильная модель, которая соответствует всем требованиям моды. На обычную свободную рубашку сверху накладывается еще один слой длиной до груди, который делает топ эффектным и креативным. Такое изделие можно сочетать с любыми брюками или юбкой, цвет также не имеет значения, его можно выбирать произвольно, поскольку в любом случае рубашка будет смотреться на все сто.

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Со складками под кокеткой

Этот топ отлично смотрится, если его надеть поверх брюк или юбки, не менее привлекательно он выглядит, если его заправить. Преимуществом является то, что он подчеркивает красоту груди, практичен, удобен и красив. Можно выбрать любой цвет или оттенок, лучше отдать предпочтение натуральному материалу. Рубашка универсальная и вне сезона, это также является несомненным плюсом.

С фигурной кокеткой и сборками

Сборки не настолько большие, чтобы сделать изделие чрезмерно перегруженным. В то же время рубашка свободного кроя позволит вам чувствовать себя в ней максимально комфортно. Фасон корректирующий, позволяющий плечам выглядеть уже, а росту – визуально казаться выше. Топ можно носить навыпуск или подчеркнуть талию с помощью оригинального ремня или пояса.

Асимметричный

Речь идет об асимметрии не только рисунка, но и длины, поскольку одна полочка длиннее другой. Очень красивое и оригинальное изделие, где сочетаются простота и элегантность, стильность и креативность. Сочетание красивых цветов, а также вертикальной и горизонтальной полоски делает топ не похожим на другие, а также идеально сочетающимся с разными вариантами низа.

На пуговицах с отложным воротником

Симпатично смотрится желтая рубашка на пуговицах с отложным воротником (на главном фото по центру). Ее можно интегрировать в повседневный лук, сочетая с джинсами.

С объемными рукавами и воротником-стойкой

Очень нарядный топ, который будет великолепно смотреться в сочетании с любыми вещами. Очень стильный фасон, позволяющий выглядеть аккуратно и умеренно скромно. Преимуществом является то, что такое изделие можно носить в качестве повседневной одежды, и в то же время оно подойдет для делового выхода или торжественного мероприятия. Плюс также в выборе материала, в атласном или шелковом варианте блуза будет смотреться особенно нарядно. Сочетание таких деталей, как спущенный рукав-фонарик, манжеты, вертикальная планка посередине, подчеркивает то, что вы предпочитаете использовать только модную трендовую одежду.