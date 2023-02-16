Листики из макраме: делаем крафтовые серьги своими руками (инструкция и фото)

Такие серьги в технике макраме способны сделать даже подростки. Кстати, вы можете заняться творчеством со своими детьми. Украшения получаются очень милыми, носить их можно, независимо от времени года. Создав нечто подобное, вы получите серьги в стиле бохо, надев которые вы точно не останетесь незамеченной.

Подготовка

Процесс создания сережек не отнимет у вас много времени. Единственное, что вам нужно будет сделать, – добавить нотку уникальности к своим украшениям. Перед изготовлением бижутерии следует подготовить: хлопковую веревку, два маленьких кольца, два крючка для сережек, бусины на выбор в количестве четырех штук, ножницы и зажимы.

Выбирая веревку, вы можете использовать нейлоновые, шелковые, атласные, вискозные или хлопчатобумажные варианты. Лучше всего использовать натуральные нити. Помимо прочего, понадобится еще и расческа для волос. Из веревки нарежьте куски, два из которых должны быть длинными, а 16 – короткими. Одна длинная нить будет лежать в основе, а 8 или более коротких нитей составят перо.

Процесс изготовления

Возьмите длинную нить и сложите ее пополам. Это позволит создать центр сережек. Проденьте в кольцо длинную нить и закрепите детали между собой петлей. Теперь вам нужно закрепить сережку таким образом, чтобы она была статичной, а вам было удобно делать плетение. Вы можете закрепить сережку с помощью скотча на поверхности.

Короткие нити

Теперь возьмите короткую нить, сложить ее пополам и положите под центральную нить. Вторая нить тоже складывается пополам и вставляется в кольцо верхней горизонтальной нити. Вторая нить должна быть пропущена через веревочное кольцо, но не до конца. Теперь нужно протянуть свободные концы нижней нити через верхнюю петлю. После плотного натяжения с обеих сторон у вас должен получиться узел.

Для следующего шага понадобится изменить сторону. Если вы начинали с нити, уложенной справа, теперь нужно будет уложить нить слева. Повторите шаги, которые были описаны выше, со следующими двумя короткими нитями. Продолжайте повторять эти действия, пока вы не получите серьги достаточной длины и формы. Между двумя узлами не следует оставлять зазоров.

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Теперь следует расчесать пряди с одной стороны и постричь их в зависимости от того, сережки какой формы вы хотите получить. Не следует волноваться, если на этом этапе срез получился не слишком идеальным, так как позже вы сможете сделать еще одну подрезку покороче.

Попробуйте придать серьгам симметричную форму, расчесывая пряди и обрезая их. Чем короче будут нити, тем легче их будет расчесать. После грубой обрезки нитей нужно распустить немного кончик каждой, чтобы размотать веревку и получить воздушную текстуру пера. Попробуйте действовать так же, как вы действуете при расчесывании волос. Удерживайте нити, когда будете их расчесывать, чтобы узлы не ослабли. Повторите этот процесс с обеих сторон.

Добавление бусин

Дополнительным и совсем не обязательным шагом является добавление бусин к центральной веревке. Это позволит получить более индивидуальное изделие, которое окажется уникальным. Цвета бусин можно выбрать по своему усмотрению или подобрать оттенок к вашему наряду.

После того как вы наденете бусины, можно обрезать нитку, но перед этим завяжите узел из другой веревки. Затяните узел максимально, чтобы он был надежным, ведь от этого зависит прочность сережек.

Центральную нить тоже можно распустить и расчесать с помощью расчески, что позволит выполнить окончательную отделку. Теперь вы можете подрезать и само перо в соответствии с тем, какую форму вы хотите ему придать. Для того чтобы сделать перья более жесткими, можно нанести на них средство для стайлинга волос. Это может быть пенка или лак.