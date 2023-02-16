 

Закрытое мероприятие: Церемонию связавших себя узами Джигурды и Волочковой предали огласке

16.02.2023, 16:20, Разное
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Балерина всея Руси и скандально известный музыкант довольно много времени проводят вместе. А еще настолько тепло общаются, что у поклонников время от времени возникает вопрос: куда смотрит жена Никиты Джигурда. Впрочем, ей вряд ли стоит переживать, ведь Анастасия Волочкова не раз говорила, что у нее с певцом дружеские отношения.

А иногда бывают и рабочие. Например, не артист пригласил свою приятельницу принять участие в съемках клипа на песню “Делай красиво за нашу Россию”, которую записал вместе с блогером ILAMIN. И обе звезды связали себя крепкими узами работы, буквально стали единым целым ради благой цели – создать патриотический хит, чтобы напомнить соотечественникам об этом важном чувстве.

Кадры со съемок уже разлетались по Интернету. Правда, далеко не все оказались довольны будущим шедевром. Но это не остановило парочку, потому что на днях состоялась презентация клипа, которую можно сравнить с настоящей церемонией! Туда созвали гостей, пригласили представителей прессы – им-то и посчастливилось первыми увидеть видео на песню.

До этого дня детали прошедшей презентации были неизвестны, но ILAMIN в разговоре с “Дни.ру” предал церемонию огласке. Как оказалось, уже после официальной части состоялось закрытое мероприятие – вечеринка, на которой гости смогли отдохнуть и развлечься.

“Ну, и конечно же на большом экране была презентация клипа, с которого все начиналось. Это все было очень круто. было очень классно”, – поделился эмоциями блогер, работавший с Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой.


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