Легкие почти отказали: ужасные новости о состоянии лишившегося конечностей Костомарова

Роман Костомаров, который угодил с пневмонией в реанимацию 10 января, до сих пор находится в больнице. В течение месяца состояние спортсмена менялось. Ему становилось то хуже, то лучше. Долгое время он был подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Появился сепсис. Врачи приняли решение ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках.

Можно только представить, что сейчас чувствует Роман. Родные, друзья, да, впрочем, вся страна молится за выздоровление Костомарова. Единственная хорошая новость на сегодня – пневмония начала отступать. Но беспокойство за здоровье спортсмена лишь нарастает, ведь, согласно последним данным, легкие мужчины почти отказали.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, у Костомарова нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого, а правое легкое не функционирует. В плевральной полости обнаружена жидкость. Кроме того, у фигуриста обострился отит.

На этом ужасные новости не заканчиваются. У Романа плохо поступает кровь к рукам. Левая кисть опухла. Врачи размышляют о ее ампутации.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра “Лечебно-реабилитационный центр” Министерства здравоохранения России Сергей Царенко заявил, что схема лечения Романа Костомарова – единственно возможная. Мол, был лишь один способ спасти жизнь спортсмена. Слова эксперта приводили “Дни.ру”.