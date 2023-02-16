 

Власти Крыма объяснили звуки взрывов в районе Армянска

16.02.2023, 16:15, Новости дня
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Севернее крымского города Армянска проходят занятия по боевому слаживанию, используются боеприпасы, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в связи со слухами в соцсетях о взрывах.

Он рассказал РИА «Новости», что в Армянске не было никаких взрывов, севернее города проводятся занятия по боевому слаживанию подразделений ВС России.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ написали о якобы взрыве в Армянске на севере полуострова.

Напомним, главными целями атак беспилотников Украины на Крым являются разведка и нанесение ущерба, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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