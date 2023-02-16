 

Reuters: Сбитый китайский воздушный шар должен был пролететь над Гавайями, но потерял курс

16.02.2023, 16:15, Новости дня
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Китайский воздушный шар, сбитый над США, изначально имел траекторию, по которой должен был пролетать над островом Гуам и Гавайями, но был сбит с курса преобладающими ветрами, сообщил агентству Reuters американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, китайский шар первоначально должен был пройти над Гавайями и Гуамом, но его отнесло ветром, передает РИА «Новости».

В небе на границе США и Канады в последнее время часто замечали воздушные объекты. Очередной неопознанный летающий объект был сбит в субботу Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) над Северной Канадой.

Напомним, глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк заявил, что не исключает возможность внеземного происхождения сбитых за последнюю неделю над США и Канадой объектов. Позднее в Белом доме опровергли подобные заявления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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