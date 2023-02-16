Российский препарат помогает исключить осложнения после гриппа и ОРВИ



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Вирусы гриппа и ОРВИ, наравне с коронавирусом, быстро и легко передаются, преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор зафиксировал более 60 тыс. новых случаев COVID-19, а общее число заболевших ОРВИ и гриппом превысило 1 млн человек.

Несмотря на широкое распространение гриппа, пациенты не всегда принимают своевременные меры профилактики и лечения, в то время, как особую опасность представляют именно осложнения, такие как пневмония, нарушения функции легочной ткани и дыхательная недостаточность. В 2023 году Минздрав РФ обновил клинические рекомендации «Грипп у взрослых», включив в них препарат азоксимера бромид («Полиоксидоний®»). Препарат способствует усилению барьерной защиты слизистых оболочек от инфекций, увеличению резистентности организма к вирусам, снижению воспаления и интоксикации.

На научной конференции, прошедшей 11 февраля, ученые отметили большой опыт применения «Полиоксидония» в клинической практике для профилактики и терапии вирусных инфекций.

Академик РАН, инфекционист Александр Горелов поделился результатами масштабного мета-анализа применения «Полиоксидония» в профилактике COVID инфекции у взрослых: «В период пандемии коронавирусной инфекции врачи в красной зоне, получавшие «Полиоксидоний®» в качестве профилактики, продемонстрировали большую устойчивость к инфекционным заболеваниям и COVID-19 у них диагностировался в 3 раза реже, чем у группы контроля”.

Профессор, д.м.н. Сергей Зырянов добавил, что Полиоксидоний способен увеличивать выживаемость тяжелых пациентов с развившейся пневмонией на 50%, а также сокращать потребность в искусственной вентиляции лёгких.

Эксперты поделились опытом применения препарата у детей в терапии инфекционно-воспалительных заболеваний. В рамках крупнейшего исследования, ученые в течение 3-х месяцев наблюдали 900 детей, посещающих детские учреждения в возрасте от 3 до 10 лет. В группе, принимавшей препарат, ОРВИ было зафиксировано у 25,66% участников, а коронавирусная инфекция только у 1%. При этом в контрольной группе процент заболевших ОРВИ составил 95,66%, а доля заболевших COVID-19 – 8%. Кроме того, при применении «Полиоксидония®» в группе с пролонгированным профилактическим курсом никто из участников не заболел пневмонией, тогда как в группе контроля пневмония была отмечена в 2,22% случаев ОРВИ.

Вера Вавилова, д.м.н., Председатель регионального отделения общественной организации «Союз педиатров России» по Кемеровской области резюмировала: «При применении «Полиоксидония®» в ходе исследования было зафиксировано значительное уменьшение числа случаев ОРВИ и COVID-19, по сравнению с группой контроля. Применение препарата способствует более легкому течению заболевания и значительно снижает риск возникновения бактериальных осложнений, требующих назначения антибиотиков, что важно для клинического применения у детей».

Галина Никифорова, д.м.н., профессор кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова добавила, что «Полиоксидоний» способствует нормализации иммунитета, причем не только сразу после лечения, но и на протяжении 3,5 месяцев после его завершения, что помогает защищать организм от инфекции.

Справочно:

Препарат «Полиоксидоний» более 25 лет широко используется в клинической практике в РФ и за рубежом, включен в список ЖНВЛП. Кроме того, он соответствует всем регуляторным требованиям ЕС, зарегистрирован в Словакии и включен в европейские клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

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