 

Жители Челябинска устроили массовые бои камнями в честь Дня метеорита

16.02.2023, 15:33, Разное
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Травматологические отделения челябинских больниц переполнены горожанами, пострадавшими во время традиционных боёв камнями. «Каменные снежки» приурочены к годовщине падения на город метеорита.

В этом году отмечается первый юбилей со дня падения метеорита, поэтому бои камнями приобрели небывалый размах. На улицах даже появились лотки, с которых продавали ярко раскрашенные камни удобного для метания размера. По правилам запрещается кидать камни с балконов, нельзя бросать в спину и нельзя мешать бросить камень в ответ. Разрешаются массовые бои в примерно равных составах, полиция не должна вмешиваться, даже если камни бросают в неё.

Старт боям по видеосвязи из Лондона дал Михаил Юревич, занимавший место губернатора Челябинской области 10 лет назад.

– Сегодня мы празднуем юбилей межпланетного события, которое прославило Челябинск на весь мир. Обломки метеорита из жёсткого газового льда обрушились на наш город. И пусть сегодня камни летят так же быстро и метко, как в тот памятный день десять лет назад! – сказал он и первым бросил камень.

К 20 часам по местному времени медики городских травмпунктов оказали помощь 7 тысячам горожан. Большинству из них наложили швы и отпустили домой, но почти полторы тысячи человек пришлось госпитализировать. Нового наплыва раненых ожидают к утру, когда протрезвеют те, кто пострадал от камней, немного выпив.

Челябинские власти рассчитывают, что в следующем году в Дне метеорита смогут принять участие иностранные туристы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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