Не надо быть одинаковыми! – Личное мнение

Никогда не смогла бы работать в большой корпорации. Дисциплины и амбиций мне не занимать, но я ненавижу ходить по росту и в одинаковом.

А большинство крупных работодателей модное слово тимбилдинг почему-то до сих пор понимают как коллективизацию и стандартизацию. Всех под одну гребёнку!



Фото: istockphoto.com

Мало того, что на работе дресс-код, так даже на корпоративные шашлыки всех заставляют наряжаться в эти одинаковые бесформенные балахоны с логотипом конторы. А они всегда ведь единого размера 4XL, чтоб налезло и на пузатых начальников, и на основательных бухгалтерш.

Люди в итоге выглядят очень так странно. Что хуже всего, чувствуют себя не личностью, а усреднённой единицей. При этом, сплочённости такое точно не прибавляет!

Единственное, что у них будет общего — запас дурацких маек на даче. Потому что носить их можно только на огород. Ночью, чтобы соседи ехидно не улыбались.

Впрочем, нет. И в огород часто — не вариант. И качество, и фасон, и расцветка — всё одноразовое. Да и работать бесплатным пугалом никто не хочет.

Но каждый год руководство со странным упорством тратит немалые деньги на очередную партию этих будущих половых тряпок. Лучше бы прибавили по 5 тыщ к премии! И для сотрудников полезнее, и для экологии.

Если вы HR, тимлид или ещё какое начальство — прекратите устраивать это!

Руки чешутся объединить команду? Посмотрите на реально крутые решения для корпоративной одежды, типа StickPeek.

Это не просто футболки, худи и свитшоты, которые сшиты из нормальной ткани и классно выглядят — это совершенно потрясающий способ сделать одежду разной, но при этом в рамках общей идеи.

Они придумали простую, но гениальную штуку: вместо того, чтобы тупо печатать на одежде одинаковую для всех символику компании, они сделали рисунки и надписи… сменными!



Фото: StickPeek

В футболку или толстовку вшита полоса особой ткани, и к ней на тонкой липучке крепятся самые разные стикеры. Выглядят они как вышивка или резиновые шевроны — заметно, что не какая-то дешёвая аппликация. Держатся крепко. Но бесследно снимаются одним движением.

Сегодня на вашей одежде картинки со смешными котиками или русскими медведями, а завтра, вместо картинок, какая-нибудь надпись. А можно и вовсе снять все стикеры и носить просто удобную вещь в модном стиле color-block.

Представляете, какой простор для самовыражения даже в рамках ваших строгих брендбуков!

Заказываете, например, футболки в корпоративных цветах, а к ним — набор стикеров, где кроме логотипа компании может быть что угодно: мотивирующие девизы, фразы, понятные только вам с коллегами, или картинки с вашими локальными мемами.

Если раньше вы заказывали новую пачку брендированных маек к каждой конференции, выставке, корпоративу, то с такой технологией достаточно сшить одну партию, а потом просто менять на них стикеры под нужный эвент. Посчитайте сами, сколько это сэкономленных денег.

Не знаете, что рисовать на стикерах? Спросите сотрудников! У них наверняка есть внутренние шутки и неофициальные символы. Как у команды OZON — смешной гусь, которого все скидывают друг другу во внутреннем чате в день зарплаты.

Кроме Озона, круто одели работников Росатом, Нетология, Tutu.ru, Ростелеком, Промсвязьбанк, Генотек и ещё десятки ТОПовых российских компаний, у которых получается быть современными даже в таких деталях.



Фото: StickPeek. Нашли гуся?

Вы бы знали, сколько радости эта одежда принесла сотрудникам! Люди обменивались стикерами, собирали на футболках целые фразы из фирменных словечек, хохотали над прикольными сочетаниями картинок, выкладывали фотки. Компании получали шквал упоминаний и благодарностей в соцсетях — потрясающий PR-бонус.

Ведь искренней радостью люди делятся гораздо охотнее, чем натужными протокольными фотокарточками «для отчётности».

И кстати, эти брендированные вещи все с удовольствием носят и в жизни. Потому что они не закатываются и не линяют, греют и украшают. Хоть со стикерами, хоть без — это просто классная современная городская одежда.

А кроме одежды, ещё и аксессуары — кепки, рюкзаки, поясные сумки, шопперы. Тоже, разумеется, с возможностью крепить сменные стикеры.



Фото: StickPeek.

Гибкость настроек при заказе вещей — бесконечная. Сошьют по вашему эскизу и вашим лекалам или помогут выбрать нужное из готовых вариантов. Подберут ткань. Сделают стикеры с любыми картинками-надписями. В любом цвете.

Мало того, что просто сошьют, ещё и оснастят современными технологиями. На стикерах можно изобразить QR-код, который приведет, например, посетителей вашего мероприятия на нужный сайт.

А ещё лучше — вшить в стикер или саму толстовку/футболку NFC-метку. Клиент поднесёт к стикеру смартфон, и сможет перейти на сайт, запустить чат-бот, скачать приложение или получить зачисление бонусных баллов — что угодно. NFC-метки легко перепрограммировать на нужное действие под каждое новое мероприятие.



Фото: StickPeek.

Заказ начинается от 100 штук. Если планируете к какой-то дате, имейте в виду: партия отшивается около 3-4 недель. При заказе от 100 единиц любой одежды дизайн-макеты по промокоду MIRO разработают бесплатно.

Подпишитесь на их телеграм и понаблюдайте, с какими разными компаниями и задачами они работают: там регулярно появляются новые примеры. Точно увидите что-то, что захочется сделать у себя.

Короче, господа начальники! Вместо того чтобы каждый год сливать бюджеты на унылые корпоративные футболки, один раз закажите в StickPeek крутую одежду, которую захочется носить и на работе, и вне офиса;

Это будет настоящий тимбилдинг.

Кстати, если вы не начальник, а сотрудник — скиньте этот пост своему боссу. Хороший руководитель такую инициативу точно оценит.

Или вы ничего плохо не видите в том, чтобы на работе ходить как все, лишь бы деньги платили?

Реклама. ИП Маханькова Н.И.

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