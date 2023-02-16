 

Роскосмос заявил, что у РФ нет средств для создания спутниковой группировки, аналогичной зарубежным спутникам

16.02.2023, 15:10, Разное
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Советник генерального директора Роскосмоса Николай Севастьянов заявил, что РФ не может развивать свои орбитальные группировки без государственно-частного партнерства, поскольку не имеет достаточных средств.

“Без ГЧП, мне кажется, мы сейчас не сможем создать орбитальную группировку”, – отметил Севастьянов, добавив, что у государства нет достаточных средств для создания орбитальных группировок, подобных тем, что есть в других странах. В настоящее время в мире насчитывается 5500 космических аппаратов, из них 4000 – негосударственные. Себастьянов подчеркнул, что причина появления такого большого количества коммерческих спутников заключается в юридической возможности для частного капитала.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) “Энергия”, входящая в состав Роскосмоса, разместила заказ на разработку концепции эксплуатации российской орбитальной станции. Необходимо, чтобы подрядчик определил задачи и цели РОС с учетом современных мировых тенденций и геополитических условий.


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