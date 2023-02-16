Тенденция Bedhead hair: экономим время с укладкой волос в стиле «только что проснулась»

Один из самых новейших и актуальных трендов в парикмахерском искусстве — это прическа «только что проснулась». На Западе такая укладка волос получила название Bedhead hair. Разбираемся, в чем заключается ее особенность и как ее воспроизвести в домашних условиях.

Плюсы

Популяризация такого тренда произошла благодаря иностранным знаменитостям: в частности, модели Белле Хадид и музыканту Гарри Стайлсу. Стилисты сразу подхватили тенденцию, поскольку увидели очевидное преимущество. Суть заключается в экономии времени. Теперь не нужно сидеть у зеркала часами: достаточно создать на голове легкий беспорядок и отправляться по делам.

Концепция тренда заключается в следующем. Нужно, чтобы у окружающих создалось впечатление, будто последние пару дней вы пролежали дома, не вставая с кровати. Эффект небрежности должен присутствовать. Даже неопрятность допускается. В то же время исключена возможность ходить с действительно немытой головой.

Преимущество такой укладки заключается не только в экономии времени, но также и в том, что прическу можно делать как мужчинам, так и женщинам. Длина и структура волос не имеет значения. А это значит, что воспроизвести подобную укладку могут все без исключения.

Как сделать прическу

Самый простой вариант — это сначала помыть голову, затем распределить по волосам немного стайлингового средства. Это может быть пенка, гель, мусс и т. д.

Опустите голову вниз и начинайте высушивать локоны феном. Таким образом у вас получится эффект взъерошенности. При сушке не расчесывайте волосы, просто перебирайте их пальцами, чтобы не образовывались колтуны.

Когда вы вновь примете вертикальное положение, то увидите, что ваша прическа готова.

Идеи для реализации

На самом деле вариантов укладки существует великое множество. Следует отталкиваться от структуры своих локонов. Например, если у вас от природы вьющиеся волосы, тогда высушите их способом, который был описан выше — и укладка будет готова. А вот если у вас прямые и густые волосы, тогда придется создавать эффект небрежности.

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Например, можно чуть завить волосы плойкой или утюжком для того, чтобы сделать крупные волны. Затем нанести немного геля или мусса, чтобы создать эффект мокрых локонов. Можно немного взъерошить волосы у корней.

Не забывайте о том, что допускаются и даже приветствуются прически на собранные волосы. Ведь кто сказал, что вы не могли лежать на кровати с пучком на голове? Поэтому вполне можете сделать высокий пучок: но не приглаживая волосинку к волосинке, а, напротив, оставив свисающими отдельные локоны. Либо можете собрать волосы в косичку (классическую или “рыбий хвост”) с таким эффектом, будто за ночь она немного растрепалась. Суть заключается в том, что должен присутствовать эффект небрежности. Он добавит вашему образу озорства и игривости.

Учтите, что подобные укладки не очень вписываются в деловой дресс-код, поэтому для офиса это явно не вариант. Такие прически больше вписываются в повседневный стиль. Они подходят для шопинга, встречи с друзьями, для прогулки в парке. И также это превосходный вариант для отпуска.