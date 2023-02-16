Маникюр на весну 2023 для женщин за 60: подходящие под возраст тренды и ошибки, которых надо избегать

Существует множество модных и косметических приемов, с помощью которых можно выглядеть гораздо моложе своего возраста. Это относится и к подходящему маникюру, ведь с его помощью можно преобразить пальчики и руки, сделав свой образ непревзойденным.

Важно при этом помнить, что некоторые виды маникюра даже способны подчеркнуть мелкие морщинки, а красотой это нельзя назвать. Но это вовсе не значит, что по достижении шестидесятилетнего возраста нужно отказаться от посещения маникюрного салона.

В крайнем случае можно выбрать нюдовый оттенок.

Лак какого цвета выбрать

Женщина красива в любом возрасте, если она заботится о себе и демонстрирует свои достоинства. Хороший и аккуратный маникюр позволяет выразить свою индивидуальность. После 60 лет важно правильно подбирать цвет лака в соответствии с собственным оттенком кожи. Если оттенок кожи холодный, хорошо подойдут розовый и фиолетовый цвета лака. Что касается сочетания с остальной косметикой, нет необходимости подбирать цвет лака под оттенок помады. Это обусловлено тем, что цвет лица отличается от цвета рук.

Красный маникюр

Эта классика никогда не подводит. Красный цвет в маникюре снова в тренде. Он всегда элегантен.

Чтобы омолодить руки внешне, можно выбрать, например, бордово-красный оттенок или темно-красный, которые хорошо смотрятся на большинстве оттенков кожи.

Лососевый лак

Этот маникюр готовится стать одним из модных в этом сезоне. Хорошей новостью для модниц является то, что этот оттенок подходит для любого цвета кожи. Если вы выберете такой лак, у вас не будет возможности ошибиться. При желании можно и разнообразить его. Вы можете выбрать и терракотовый или коралловый оттенок.

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Сиреневый лак

Сиреневый лак был популярен в прошлом году. В этом году он не собирается уходить. Но чтобы не подчеркнуть цвет вен, следует быть осторожным с этим оттенком. Выбирайте более мягкий и свежий сиреневый цвет.

Металлик

Металлический маникюр предназначен не только для двадцатипятилетних моделей. Серебряный, золотистый или бархатный лак подойдет всем после 50 лет. Если вы сомневаетесь, сначала нанесите лак на один ноготь, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть на ваших руках.

Ошибки

Для того чтобы не подчеркнуть недостатки кожи, следует отказаться от зеленого, синего, а также желтого цветов, которые будут только подчеркивать пигментные пятна и сосуды. Это же относится и к черному маникюру, который сделает руки визуально старше. Если вам нравится черный цвет, вы можете сделать с его применением педикюр, но вот на ногти рук наносить лак такого цвета не рекомендуется.