 

Один папка на двоих: Вебер о судьбе рожденного от мужа Волковой сына

16.02.2023, 14:55, Разное
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Участница телепроекта “Фабрика звезд-3” и группы “Тутси” Маша Вебер родила еще в 19 лет. Отцом ее сына Оскара стал Парвиз Ясинов – сын влиятельного отца-олигарха, типичный представитель золотой молодежи. Потом от Марии он ушел к экс-солистке группы t.A.T.u Юлии Волковой, которая также родила ему сына Самира. Правда, с Юлей Волковой у Парвиза отношения продлились не больше года. Пара говорила о скорой свадьбе, даже давала заявление об этом в прессу. Но никакой регистрации брака не последовало.

Тогда много писали. что Ясинов якобы оставил Вебер без средств существования, сыном перестал интересоваться. О том, что происходит сегодня, Маша рассказала в эксклюзивном интервью “Дни.ру” на концерте звезд “Золотого граммофона” в Петербурге.

“Сегодня сын поддерживает отношения с отцом, они видятся, – заверила певица. – Мы тоже изредка встречаемся, если надо оформить какие-то документы. В смс поздравляем друг друга с какими-то праздниками”.

Интересно, что поддерживает сын Вебер и связь со своим единокровным братиком – сыном Юлии Волковой. “Они общаются, никакой антипатии между ними нет, напротив, сын считает Самира своим родственником”, – заверила Вебер.

Рассказала она и про увлечения наследника. “Он решил связать свою жизнь с экономикой, финансами, – говорит Маша. – Пока учится в 10 классе, но уже понял, что ему интересны точные науки. Сцена же ему совсем не близка, он стесняется ввнимания. Хотя и любит играть на гитаре. Но когда я приглашаю его пойти и подыграть мне на концерте, он тушуется, не любит публичности”.


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