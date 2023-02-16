 

Глава МО Украины заявил, что договорился со Столтенбергом о модернизации системы закупок

16.02.2023, 14:52, Новости дня
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о модернизации системы закупок для украинского оборонного ведомства по стандартам агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA).

По его словам, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он договорился о системном взаимодействии по обучению персонала Минобороны Украины на базе NSPA и развития агентства по закупкам, которое уже создано в Минобороны, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о синхронизации всех процедур закупок, которые будут использоваться по стандартам НАТО.

Напомним, в феврале 2023 года сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, а новым министром может стать глава ГУР Кирилл Буданов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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